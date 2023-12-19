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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد ساعات من طرحها.. أغنية رضا البحراوي الجديدة تتصدر تريند يوتيوب

رضا البحراوي
رضا البحراوي

تصدرت أغنية رضا البحراوي الجديدة "أنا الحدوتة" قائمة تريند موقع يوتيوب بعد ساعات من طرحها، بعدما قدم لها دعاية مسبقة عبر تطبيق تيك توك. 

 

حققت أغنية رضا البحراوي الجديدة حوالي ربع مليون مشاهدة عبر يوتيوب خلال ساعات، وأصبحت رقم 1 ضمن قائمة الأعمال الموسيقية المطروحة مؤخرا.

 

 

أغنية "أنا الحدوتة" من كلمات محمد عنتر، وألحان رضا البحراوي ومصطفى حجاج، وتوزيع موسيقى محمد حريقة، ومن إنتاج "هاي ميوزيك" طارق عبد الستار، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند".

 

 

 يذكر أن الفنان رضا البحراوي، حصل الأسبوع الماضى على جائزة أفضل مطرب شعبى لعام 2023 فى إحدى المهرجانات الفنية، وقام بإهداء الجائزة إلى جمهوره.

 

 

استدعت  نقابة المهن الموسيقية برئاسة المطرب مصطفى كامل  كل من المطرب رضا البحراوى والمطرب محمود الليثي.


وذلك لإجراء التحقيق معهما بشأن العبارات والأمثال والشعارات المتدنية المستخدمه أثناء أداء فقراتهم الفنية والتي تسيء للفن وللقيم المجتمعية ، وهي أفعال  تستوجب العقاب بموجب مواد القانون رقم ٣٥ لسنة ٧٨ وتتيح للنقابة العامة شطب العضوية.

 

ووعودهما بتنقية الأجواء وإنهاء حالة المشاحنات فيما بينهما وبالفعل تم احتواء الأمر . 

 

وأظهرا المطربان خالص احترامهما للنقابة العامة وللمناخ العام الذي أصبحت عليه نقابة المهن الموسيقية .

 

وأظهرا روح التسامح والتصالح نزولاً على رغبة النقيب العام . 

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