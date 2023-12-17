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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رضا البحراوي يطرح أحدث أغانيه "أنا الحدوتة"

رضا البحراوي
رضا البحراوي

طرح المطرب الشعبي رضا البحراوي، أغنية جديدة تحمل اسم "أنا الحدوتة"، - Lyrics Video- على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو. 

وكان رضا البحراوي استعد لطرح الأغنية الجديدة، عقب انتهائه من تسجيلها الأيام الماضية بأحد استديوهات الصوت. 

يذكر أن الفنان رضا البحراوى، حصل الأسبوع الماضى على جائزة أفضل مطرب شعبى لعام 2023 فى مهرجان وشوشة، وقام بإهداء الجائزة إلى جمهوره..  

أغنية "أنا الحدوتة" من كلمات محمد عنتر، وألحان رضا البحراوى ومصطفى حجاج، وتوزيع موسيقى محمد حريقة، ومن إنتاج "هاي ميوزيك" طارق عبد الستار، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند".

وتقول كلمات الأغنية:

انا الحدوتة اللى شغلاكم و تعباكم بقالها سنين
مسلك نيتى ليكم و انتوا مش سالكين
بتناموا تقوموا على سيرتى, كلام يتقال و انا فى غيبتى
ده ميقللش من هيبتى
ولا يعملكوا بنى آدمين
عمال تقول انا ورق حطيت عليك كام سنة
ابو غل من غله اونطه فى الجدعنة
فاهم الرجولة غلط
معووج عايز يتظبط
فاضى و آخرك هوا
زى اللى كبر اتعبط
رايح و جاى تترسم ماشية معاك بالعشم
اكمنى حارقك اوى قلبت معاك بالغشم
ياعم فووق و اصطبح
ده الغل منك طفح
اصفر و سماووى
تايه و عامل شبح
النجم فوق فى السماء
معروف صحيح انما
من فترة مش باين
زى الفاضى و اترمى
اعمل حساب واقعتك
هو انت فين شغلتك
كرهوك عشان كداب
و فى حتة مش حتتك
حراق عليك بالقوى
منى كمان مستوى
احنا اللى مشغلناش ولا ضعيف ولا قوى
البابا و دى شغلتى
حبة عيال تتلغى
بشوط اللى بييجى
بييجى على سكتى
سمعت عندك انا
بقالى شوف كام سنة
راحت عليك يا زميلى
فبلاش تقول انا و انا

رضا البحراوي

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