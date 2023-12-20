فتوح يجدد لنادي الزمالك بـ45 مليون جنيه| تفاصيل

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن عمرو الجنايني وشخصا آخر، يحاولان التوصل لاتفاق مع أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتجديد عقده.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "اللاعب كان يرغب في الحصول على 60 مليون جنيه ولكن تم التوصل معه للتنازل عن المبلغ وتخفيضه إلى 45 مليون جنيه، ولكنه طلب الحصول على جزء كبير من مقدم عقده الجديد".

وأضاف أمير هشام: "كل الاتفاقات لا زالت على السبيل الودي دون الارتقاء للشكل الرسمي، ولم يتم توقيع اللاعبين على تجديده حتى الآن كما تردد، وحال دخول فتوح الفترة الحرة بعد أيام قليلة، سيكون من الصعب تجديده".