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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضم أحمد فتوح ومحمد صبحي للقائمة المبدئية لأمم أفريقيا

صدى البلد

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، انضمام لاعبي الزمالك للقائمة المبدئية لأمم أفريقيا.

وكتب عبر فيسبوك : “روي فيتوريا يضم محمد صبحي وفتوح للقائمة المبدئية لمنتخب مصر في أمم أفريقيا”.

وتنطلق البطولة في كوت ديفوار يوم 13 يناير 2024 وتستمر حتى 11 فبراير 2024، كما أرسل "كاف" خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم يخطره فيه أن القائمة النهائية ستشمل 27 لاعبًا.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري على رأس المجموعة الثانية رفقة منتخبات "غانا وكاب فيردي وموزمبيق".

 

أغنية كأس الأمم

من جهة أخرى، يقدم الفنان محمد رمضان الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023 ، والتي تحمل اسم أكوابا.

 

ويشاركه في الاغنية الإيفوارية الأسطورية ماجيك سيستم من كوت ديفوار، المشهورة بأغنيتها العالمية بريميير جاو؛ والمغنية النيجيرية يمي ألادي صاحبة شهرة "جوني"، والمنتج الشهير داني سينثي.

الأمم الأفريقية بطولة كأس الأمم الإفريقي بطولة كأس الأمم الإفريقية محمد صبحي لاعبي الزمالك

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