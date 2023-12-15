مفاجأة في كواليس اجتماع أحمد فتوح بمسئولي الأهلي

فتوح رايح فين … كشف الناقد الرياضي عبد الرحمن طارق، عن كواليس عودة الثلاثي المتمرد بنادي الزمالك أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي، مضيفا: “عمرو الجنايني يسعى لحل أزمة فتوح مع الزمالك”.

وأوضح طارق خلال تصريحات لقناة الزمالك: “شرط الزمالك لعودة أحمد فتوح للمشاركة مع الفريق هو التجديد علي بياض”، مضيفا: “هناك مفاوضات وقد يصل الزمالك لحل وسط مع اللاعب خلال الأيام المقبلة”.

جلسة مع مسئولي الأهلي



وأكمل: “هناك جلسة تمت بين لاعب الزمالك أحمد فتوح ومسئولي الأهلي يمكن أن نطلق عليها جلسة الوداع بعدما أكد الأهلي لفتوح أنه لن يتجاوز أي لاعب في الأهلي".

ولمتابعة المزيد حول موقف فتوح من الانتقال إلى الأهلي .. تابع الفيديو جراف التالي: