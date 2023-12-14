عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. أحمد فتوح يجتمع بمسئولي الأهلي للانضمام إلى الفريق

أحمد فتوح
أحمد فتوح

كشف الناقد الرياضي عبد الرحمن طارق، عن كواليس عودة الثلاثي المتمرد بنادي الزمالك أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي، مضيفا: “عمرو الجنايني يسعى لحل أزمة فتوح مع الزمالك”.

وأوضح طارق خلال تصريحات لقناة الزمالك: “شرط الزمالك لعودة أحمد فتوح للمشاركة مع الفريق هو التجديد علي بياض”، مضيفا: “هناك مفاوضات وقد يصل الزمالك لحل وسط مع اللاعب خلال الأيام المقبلة”.

txt

بعد هدف محمد صلاح اليوم.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

txt

كاش.. تطور عاجل في غرامة لشبونة مع الزمالك.. والأباتشي يجدد موسمين

txt

بسبب الأهلي|مفاجأة مدوية.. الزمالك يرفض مشاركة أحمد فتوح في المباريات

txt

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

وأضاف “هناك اتفاق بين الزمالك وبين أسامة جلال لاعب بيراميدز وهناك اهتمام من مسؤولي الزمالك بحارس انبي محمد البلعوطي”.

جلسة مع مسئولي الأهلي

وأكمل: “هناك جلسة تمت بين لاعب الزمالك أحمد فتوح ومسئولي الأهلي يمكن أن نطلق عليها جلسة الوداع بعدما أكد الأهلي لفتوح أنه لن يتجاوز أي لاعب في الأهلي عقد محمد الشناوي وأن العرض المقدم هو 16 مليون تزيد سنويا بنسبة مليون لعقد مدته 4 سنوات”.

وأتم حديثه: “فتوح بعدما قلت العروض أمامه لم يعد هناك خيارات لديه سوى التجديد للزمالك من خلال وسطاء يحاولون الإبقاء علي اللاعب”.

أحمد فتوح أزمة فتوح مع الزمالك مصطفى الزناري محمد الشناوي مسؤولي الزمالك أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي التجديد للزمالك الشناوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور يرحل عن الأهلي.. لاعب سابق يفجر مفاجأة ويعلن الفريق الجديد

8 كيلو.. التموين تطرح حصة سكر إضافية للبطاقات.. تفاصيل

جداول امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب المدارس.. خبر عاجل بشأنها الآن

وفاة عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر بعد وعكة صحية

حل عاجل لأزمة السجائر.. شعبة الدخان تفجر المفاجأة

«الكيلو بـ23 مش 50 جنيها»| رئيس شركة السكر يفاجئ المصريين على الهواء

مفاجأة.. أحمد فتوح يجتمع بمسئولي الأهلي للانضمام إلى الفريق

موعد أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في 2024

موضوعات متعلقة

كريم بنزيما عن مواجهة الأهلي: نعلم أنها مباراة صعبة

التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري البورسعيدي

شهير بالبطاقات.. معلومات عن حكم مباراة الأهلي واتحاد جدة

مفاجأة مدوية.. فيتوريا يرغب في ضم طارق حامد لأمم أفريقيا

موعد مباراة الزمالك والمصري اليوم والقناة الناقلة

مفاجأة عاجلة من «فيفا» للنادي الأهلي قبل مواجهة الاتحاد السعودي

حزين لسوء مستوى النادي.. محمد صبحي: لاعبو الإسماعيلي حالياً هدفهم البقاء في الدوري

ماهر همام: محمد عبدالمنعم قادر على إيقاف بنزيما

ترشيحاتنا

اليابان تختبر «سيارة أجرة طائرة».. ومعايير السلامة قيد المناقشة |شاهد

ضم أحمد فتوح ومحمد صبحي للقائمة المبدئية لأمم أفريقيا

بقذائف الياسين 105.. كتائب القسام تستهدف 3 دبابات صهيونية من نوع «ميركافا»

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة مودرن فيوتشر بالدوري الممتاز

مدرب فولهام: تعلمت من فيتوريا وكيروش.. والشناوي كان لديه فرصة للاحتراف

صحف السعودية| وفاة والدة الأمير بندر بن عبد الله بن تركي آل سعود.. وغزة تواجه عاصفة كاملة من الأمراض الفتاكة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. تجهيزات الدورة السادسة من مهرجان الجونة قبل حفل الافتتاح الليلة

شعب يحب الحياة.. فيديو مذهل لفلسطينيين يغنون وسط الدمار| شاهد

لأول مرة في التاريخ.. رجل يحبس "العطسة" فيتعرض لأذى جسدي صادم

اكتشاف دولفين بإصبع بشري لأول مرة في التاريخ.. شاهد كيف يبدو

فيديو

الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة.. فيديو

قفزة في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة| فيديو

جنود الاحتلال الإسرائيلي يثورون على رؤسائهم بطريقة «مشاغبة» داخل قاعدة عسكرية| شاهد

ألفاظ خارجة في فندق شهير.. القصة الكاملة لخناقة المطربة بوسي وطليقها هشام ربيع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ