مفاجأة.. أحمد فتوح يجتمع بمسئولي الأهلي للانضمام إلى الفريق

كشف الناقد الرياضي عبد الرحمن طارق، عن كواليس عودة الثلاثي المتمرد بنادي الزمالك أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي، مضيفا: “عمرو الجنايني يسعى لحل أزمة فتوح مع الزمالك”.

وأوضح طارق خلال تصريحات لقناة الزمالك: “شرط الزمالك لعودة أحمد فتوح للمشاركة مع الفريق هو التجديد علي بياض”، مضيفا: “هناك مفاوضات وقد يصل الزمالك لحل وسط مع اللاعب خلال الأيام المقبلة”.

وأضاف “هناك اتفاق بين الزمالك وبين أسامة جلال لاعب بيراميدز وهناك اهتمام من مسؤولي الزمالك بحارس انبي محمد البلعوطي”.

جلسة مع مسئولي الأهلي

وأكمل: “هناك جلسة تمت بين لاعب الزمالك أحمد فتوح ومسئولي الأهلي يمكن أن نطلق عليها جلسة الوداع بعدما أكد الأهلي لفتوح أنه لن يتجاوز أي لاعب في الأهلي عقد محمد الشناوي وأن العرض المقدم هو 16 مليون تزيد سنويا بنسبة مليون لعقد مدته 4 سنوات”.

وأتم حديثه: “فتوح بعدما قلت العروض أمامه لم يعد هناك خيارات لديه سوى التجديد للزمالك من خلال وسطاء يحاولون الإبقاء علي اللاعب”.