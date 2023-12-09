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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد هدف محمد صلاح اليوم.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

صدى البلد

 نجح محمد صلاح، لاعب ليفربول، في تسجيل هدف التعادل أمام كريستال بالاس في إطار الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 كانت النتيجة تشير إلى تقدم كريستال بالاس 1-0 بفضل هدف من ركلة جزاء سجله جيان ماتيتا في الدقيقة 57. .

وفي الدقيقة 76، قام صلاح بتسجيل هدف يعيد ليفربول إلى التعادل، وهو هدفه رقم 200 مع الريدز منذ انضمامه إليهم في عام 2017. وبهذا الهدف، يظل صلاح في المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، خلف إيرلينج هالاند من مانشستر سيتي.

 

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

 

  1. إيرلينج هالاند – مانشستر سيتي – 14 هدفا.
  2. محمد صلاح – ليفربول – 11 هدفا.
  3. سون هيونج مين – توتنهام – 9 أهداف.
  4. جارود بوين – وست هام يونايتد – 9 أهداف.
  5. أولي واتكينز – أستون فيلا – 8 أهداف.
  6. هوانج هي تشان - ولفرهامبتون - 8 أهداف.

 

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