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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد وصوله إلى 200 هدف.. ماذا قال أسطورة ليفربول عن صلاح؟

محمد صلاح
محمد صلاح

أشاد "إيان راش" أسطورة فريق ليفربول، بما حققه الفرعون المصري محمد صلاح، بوصوله للهدف رقم 200، مع الريدز، وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"

ونشر إيان راش، صورة له رفقة صلاح وكتب :"تهانيّ لـ محمد صلاح، على إحرازه الهدف رقم 200 لهذا النادي الكبير، كلي ثقة أن هنالك المزيد من الإنجازات والأرقام القياسية سيحققها محمد صلاح، فيما هو قادم، على الإشادة بشكل كبير لتمريرة اللاعب الحاسمة في مباراة اليوم، والتي كان لها الفضل في حصد النقاط الـ 3"

أضاف: "محمد صلاح شخصية مميزة وتتميز بالاحتراف وأسطورة حقيقية لنادي ليفربول، ياله من رجل".

قاد محمد صلاح ليفربول لفوز صعب على كريستال بالاس بنتيجة 2-1، سجل هدفا وصنع آخر، ليصل إلى 200 هدف في مسيرته مع الريدز في جميع المسابقات.

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