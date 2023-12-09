بسبب الأهلي|مفاجأة مدوية.. الزمالك يرفض مشاركة أحمد فتوح في المباريات

ترددت الأنباء خلال الفترة الأخيرة، عن اقتراب اللاعب أحمد فتوح من الانتقال للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد أزمته الأخيرة مع نادي الزمالك.

وبدوره أكد إبراهيم سعيد، مقدم برنامج "+90" ولاعب كرة القدم المصرية السابق، وجود نية داخل مجلس إدارة نادي الزمالك لاستعادة الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد انتهاء فترة إيقافهم.

وصرح سعيد في تصريحات تلفزيونية قائلاً: "تتجه النية داخل نادي الزمالك لعودة الثلاثي المعاقب أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك".

وأضاف: "ولكن معتمد جمال يسعى للحصول على موافقة لوجودهم معه خلال الفترة المقبلة للاستفادة الفنية منهم".

وأشار إلى أن إدارة الزمالك رفضت مشاركة أحمد فتوح في المباريات حتى الآن، خاصة مع الاحتمال الكبير لانتقاله إلى صفوف النادي الأهلي، وهو ما تعتبره الإدارة البيضاء سببًا للحرص على عدم مشاركته.