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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مش عاوزه وغير ملتزم.. تصريحات نارية من نجم الأهلي ضد أحمد فتوح

صدى البلد

قال محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أخطأ بشكل كبير في حق القلعة البيضاء.

وقال محمد عبد الجليل في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار” : "أحمد فتوح لو هيجيب أفضل بطولة للأهلي مش عايزه, لأنه غير ملتزم وسيكون ذلك ضد مبادئ النادي الأهلي".

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وأضاف:" لاعب خرج من المعسكر وفي مباراة لفريقه، وهذا يؤدي إلى عدم الالتزام وهو موقفه مختلف عن إمام عاشور".

وتابع :" إمام عاشور مختلف تمامًا وكان له ظروف آخرى وأنا ضد تعاقد الأهلي مع أحمد فتوح تمامًا".

وأكد محمد عبد الجليل أن النادي الأهلي يستطيع الفوز أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا ولكن لابد من الحذر من خطورة هجوم الفريق الجزائر ولابد من التسجيل بشكل مبكر.

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