طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

أكد الإعلامي محمد فاروق أن نادي فيوتشر طلب التعاقد مع أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم ضمن صفقة التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" إدارة نادي فيوتشر ترغب في الحصول على خدمات أكرم توفيق مع دفع مقابل مادي يصل إلى 8 ملايين جنيه لإتمام الصفقة في فترة الانتقالات الشتوية القادمة".

وتابع :"هناك تحفظ داخل النادي الأهلي على رحيل أكرم توفيق وطالب باختيار لاعبين آخرين ضمن صفقة عمر كمال عبدالواحد لإتمام الصفقة في يناير المقبل".