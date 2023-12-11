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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد غياب طويل.. محمود متولى يشارك في تدريبات الأهلي

محمود متولى
محمود متولى

شارك محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم على ملعب التتش.

وانتظم متولي في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية وانتهائه من تنفيذ البرنامج التأهيلي.

وخضع متولي لفحص طبي قبل انطلاق المران تحت إشراف الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، للاطمئنان على حالته والتأكد من عدم وجود أي شكوى طبية للاعب قبل مشاركته في التدريبات.

وخاض الأهلي مرانه الختامي صباح اليوم على ملعب التتش قبل السفر إلى السعودية عصرًا، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ويلعب الأهلي يوم ١٥ ديسمبر الجاري مع الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزيلندي التي تقام غدًا في افتتاح كأس العالم للأندية

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