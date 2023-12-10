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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار حاسم.. شوبير يعلن مفاجأة مدوية عن صفقة الأهلي المنتظرة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجأة من العيار الثقيل حول صفقة الأهلي المنتظرة والمتعلقة بـ عمر كمال عبدالواحد لاعب مودرن فيوتشر.

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وأكد شوبير خلال تصريحات تلفزيونية،:" الأهلي اتخذ قرارا حاسما بشأن صفقة عمر كمال عبد الواحد، وهو تأجيل الصفقة لحين الانتهاء من بطولة كأس العالم للأندية.

وعلى صعيد آخر، عقد نجوم الأهلي الكبار، بقيادة محمد الشناوى وعلى معلول وعمرو السولية، جلسات مع زملائهم في محاولة للمصالحة واستعادة الثقة قبل مشاركتهم في كأس العالم للأندية. 

يهدف اللاعبون من خلال هذه الجلسات إلى تحسين الأداء والتفاهم داخل الفريق لتحقيق نتائج إيجابية واستعادة دعم الجماهير.

 

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