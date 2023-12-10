قرار حاسم.. شوبير يعلن مفاجأة مدوية عن صفقة الأهلي المنتظرة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجأة من العيار الثقيل حول صفقة الأهلي المنتظرة والمتعلقة بـ عمر كمال عبدالواحد لاعب مودرن فيوتشر.

وأكد شوبير خلال تصريحات تلفزيونية،:" الأهلي اتخذ قرارا حاسما بشأن صفقة عمر كمال عبد الواحد، وهو تأجيل الصفقة لحين الانتهاء من بطولة كأس العالم للأندية.

وعلى صعيد آخر، عقد نجوم الأهلي الكبار، بقيادة محمد الشناوى وعلى معلول وعمرو السولية، جلسات مع زملائهم في محاولة للمصالحة واستعادة الثقة قبل مشاركتهم في كأس العالم للأندية.

يهدف اللاعبون من خلال هذه الجلسات إلى تحسين الأداء والتفاهم داخل الفريق لتحقيق نتائج إيجابية واستعادة دعم الجماهير.