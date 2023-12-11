شبانة: معتمد جمال اختيار صائب ومناسب للزمالك حاليًا



أكد الإعلامي محمد شبانة، ان تعادل الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري "صادم" لجماهيره، رغم قوة الفريق الأحمر، مؤكدًا أن الجمهور الاهلاوي عليه دعم الفريق ومساندته بقوة من أجل كأس العالم للأندية، مشيرا إلى أن الجمهور سبق ودعم الفريق الموسم الماضي في مرحلة شبيهة، عندما خسر من صنداونز بخماسية.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "فريق الزمالك تحت قيادة معتمد جمال يسير بشكل جيد رغم انه تسلم الفريق في أزمات فنية، وتراجع كبير في النتائج، ومعتمد لم يشتكي مطلقًا رغم كل الأزمات".

وأضاف: "معتمد جمال يستحق التحية والإشادة بعد عبور أبوسليم الليبي وسوار الغيني وساجرادا، بالإضافة للانتصار على بيراميدز في الكأس ومودرن فيوتشر في الدوري، واعاد الثقة للاعبين مجددًا، كما أنه يتحدث بعقلانية تمامًا".

وواصل: "مجلس الإدارة فعل (العادي والطبيعي) بإبرام عقد لـ معتمد جمال، ويستحقوا التحية في اختياره للعمل مدربًا للزمالك، فهو خيار صائب لقيادة الفريق في المرحلة الحالية، كما أنه يحظى بثقة كبيرة من اللاعبين في الوقت الحالي، كما أنه لا يشتكي من أي أزمات وتصريحاته تثبت مدى العقلانية التي يتمتع بها، ويحسب له التركيز في عمله رغم النواقص الكثيرة في صفوف الفريق".

وزاد: "هناك أزمة كبيرة في اللاعبين داخل الزمالك في ظل النقص الكبير، كل الفرق المنافسة لديها فريقين اساسي واحتياطي، ورغم ذلك فأن معتمد جمال نجح في تحقيق نتائج طيبة، وحقق انتصارًا على ساجرادا كان مهمًا للغاية بأقدام زيزو.. والفريق بات قاب قوسين أو أدنى من التأهل رسميا للدور القادم بعدما حصد النقطة التاسعة".

وأتم: "الزمالك يسير بخطى ثابتة حاليا، بعدما حقق الفوز في خمس مواجهات متتاليية منهم 3 مباريات في الكونفدرالية، وتأهل إلى نهائي كأس مصر على حساب بيراميدز، وحقق انتصار مهم للغاية على مودرن فيوتشر في الدوري المصري".