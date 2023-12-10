قرار عاجل من لاعبي الأهلي قبل مباريات كأس العالم للأندية|ماهو؟

نجوم الأهلي الكبار، بقيادة محمد الشناوى وعلى معلول وعمرو السولية، يعقدون جلسات مع زملائهم في محاولة للمصالحة واستعادة الثقة قبل مشاركتهم في كأس العالم للأندية.

يهدفون من خلال هذه الجلسات إلى تحسين الأداء والتفاهم داخل الفريق لتحقيق نتائج إيجابية واستعادة دعم الجماهير.

ويتعرض النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة لاخفاقات متكررة من تعادلات في الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا.

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي الصورة الرسمية لبعثة أبطال إفريقيا قبل التوجه إلى المملكة العربية السعودية لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

أعلن مسئولو النادي الأهلي عن الزي الرسمي لبعثة أبطال إفريقيا في رحلة كأس العالم للأندية بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال شراكة الأهلي وإحدى الشركات المتخصصة في البدل للعام الثالث على التوالي.



وتقوم بعثة الأهلي بارتداء زي موحد "بدلة" خلال السفر إلى مدينة جدة بالسعودية، استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية والتي تنطلق 12 ديسمبر المقبل.

واتفق مسئولو النادي الأهلي مع إحدى شركات البدل الجاهزة المصرية على تصميم زي موحد لبعثة الأهلي مكون من بدلة تحمل شعار الأهلي، ليتناسب مع حجم الحدث الكبير الذي يشارك فيه الفريق الأحمر.

ويرغب مسئولو الأهلي أن تكون البدلة الموحدة على غرار البدلة الرسمية التي ارتداها منتخب مصر خلال مشاركته في كأس العالم الأخيرة بروسيا 2018، والتي شهدت ظهور البعثة بالكامل بزي موحد.