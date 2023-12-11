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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسن مصطفى: مونديال الأندية لن يكون الفرصة الأخيرة لكولر في الأهلي

صدى البلد

أكد حسن مصطفي نجم فريق الأهلي والزمالك السابق أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيستعيد مستواه الفني مرة أخرى في بطولة كأس العالم للأندية في السعودية بعد تراجع النتائج في الفترة الماضية.

وقال حسن مصطفي نجم فريق الأهلي والزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن بطولة كأس العالم للأندية في السعودية ستكون عودة فريق الأهلي للمسار الصحيح ولن تكون الفرصة الأخيرة للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر في تدريب القلعة الحمراء ".

وتابع حسن مصطفى: "نتائج الأهلي بمونديال الأندية لن تؤثر على مصير كولر مع القلعة الحمراء في الفترة المقبلة ".

الأهلي والزمالك الإعلامي محمد فاروق الزمالك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطولة كاس العالم للاندية كأس العالم للاندية

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