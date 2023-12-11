عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة مدوية بشأن انتقال رمضان صبحي للزمالك.. وعرضان من الدوري المصري لطارق حامد

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، ان ما يتردد حول إمكانية تعاقد الزمالك مع رمضان صبحي "مجرد كلام" وهذه الأخبار تنتشر على مدار عامين ماضيين، لكن بيراميدز سوف يحسم موقف اللاعب بعد نهاية الموسم.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه “بوكس تو بوكس” الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الزمالك يرغب في ضم رمضان صبحي، لكن أمر اللاعب لم يحسم، ولن يرحل عن بيراميدز خلال شهر يناير، ومن الوارد احترافه خارجيا بعد ختام الموسم الجاري، أرى أنه من الصعب أن تتم الصفقة لصالح الزمالك".

وأضاف: "طارق حامد لاعب فريق ضمك السعودي تلقى عرضين من الدوري المصري في الساعات الماضية اللاعب رفض وفضل البقاء في الدوري السعودي، والنادي يريد تجديد عقد طارق حامد في الموسم المقبل ورفض رحيله".

وأكمل: "بيراميدز لم يدخل في صفقة عمر كمال عبدالواحد، واللاعب حسم أمره تماما".

الإعلامي محمد شبانة الدوري المصري برنامجه بوكس تو بوكس رمضان صبحي ضمك السعودي عمر كمال عبدالواحد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد لـ شيري عادل بعد أنباء انفصالها عن طارق صبري

أمطار تصل لحد السيول.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

التحقيق مع فنانة مشهورة أدلت بصوتها مرتين في الانتخابات

بيراميدز يوافق على بيع رمضان صبحي للزمالك.. بشرط

ضربة لـ كولر.. أحمد حسن: إصابة قوية لنجمي الأهلي قبل مونديال الأندية|تفاصيل

المدرب غير مقتنع.. مفاجأة مدوية عن علاقة كولر بإمام عاشور

قرار حاسم.. شوبير يعلن مفاجأة مدوية عن صفقة الأهلي المنتظرة

"القادم أعظم".. أبو عبيدة يعلن مقتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في غزة

ترشيحاتنا

اليوم الأول| القواعد الاسترشادية للانتخابات الرئاسية وغلق التصويت في التاسعة مساء

سلامة وسلاسة: محافظ الإسكندرية يقود يوما انتخابيا خاليا من الشكاوى

محمد شوقي يكشف مفاجأة عن حالة العامري فاروق الصحية

دعاء النوم يغفر ذنوب بعدد حبات الرمل.. 12 كلمة تخلصك من سبب المصائب

هل يجوز الصلاة على النبي بالقلب أو بدون تحريك الشفاه.. الإفتاء تجيب

غرفة عمليات تنسيقية الأحزاب: رصدنا 8029 لجنة باليوم الأول للانتخابات ولا مخالفات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من عمر 9 شهور.. فوائد خارقة لتناول الزبيب للأطفال

بعلم فلسطين.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برفقة زوجها

طريقة عمل البيتزا في المنزل

أولها عربية.. مفاجآت عن تطورات أغنى 25 عائلة في العالم

فيديو

بالغناء والزغاريد.. نجوم مصر يشاركون في انتخابات الرئاسة 2024

هنا الزاهد وشيري عادل ومنة شلبي ومحمد هنيدي في عزاء شقيق الفنان أحمد حلمي

موقف محرج يتعرض له محمد رمضان خلال تصوير أغنية كأس أمم إفريقيا |فيديوجراف

الانتخابات الرئاسية.. 110 وسيلة إعلام دولية و828 صحفي أجنبي وقصة قارئ البطاقات الآلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ