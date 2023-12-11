رمضان صبحي في الزمالك.. سيد معوض يفجر مفاجأة عن وجهة اللاعب المقبلة

رد الكابتن سيد معوض لاعب النادي الأهلي السابق، ومنتخب مصر، على سؤال " هل سينتقل رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز لـ نادي الزمالك" وقال هناك أخبار كثيرة تنشر على انتقال رمضان صبحي، وعبدالله السعيد، لاعب بيراميدز.



وأضاف الكابتن سيد معوض، خلال تصريحات تلفزيونية، أن عبدالله السعيد، ورمضان صبحي، مستمران في نادي بيراميدز، ولن ينتقلا لـ فريق آخر.

ولفت إلي أن رمضان صبحي لاعب مميز، وحقق قيمة كبيرة لـ نادي بيراميدز، على الرغم من أن هناك أكثر من لاعب يلعب في نفس المركز الذي يلعب فيه رمضان صبحي.



وتابع:" فريق بيراميدز لا يوجد به ضغط جماهيري، ولذلك من يلعب في بيراميدز يريد البقاء به".

وأوضح أن :" فريق بيراميدز ممكن يتعادل، او يخسر المباراة ولا يكون هناك أي ضغط عليه بعكش النادي الأهلي، والزمالك".



