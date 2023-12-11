هل طلب كولر رحيل أكرم توفيق وعودة قندوسي.. ناقد رياضي يكشف الحقيقة

أكد الإعلامي محمد شبانة، ان طارق حامد لاعب ضمك السعودي الذي أعلن اعتزاله دوليًا، يستحق التكريم على ما قدمه للمنتخب الوطني.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه “بوكس تو بوكس” الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "كنا نتمنى إكمال طارق حامد مسيرته الدولية، لكن اعتزاله الدولي خطوة مفاجئة للجميع، رغم خروجه من حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة فيتوريا".

وأضاف: "صلاح محسن نشر ستوري يحتوى على كلمات لـ ابراهيموفيتش، وهو يتحدث عن العزيمة والرغبة في الظهور بشكل جيد، ونتمنى أن يتحلى بالعزيمة مستقبلا، كي يعود لقيادة هجوم الأهلي".

وأكمل: "أحمد عبدالقادر لاعب النادي الأهلي، اشتكى من تجاهل كولر مؤخرًا، وكان حزينا للغاية بسبب استبعاده المتكرر من المباريات وخروجه من حسابات الجهاز الفني".

وزاد: "عبدالقادر تحدث مع خالد بيبو مدير الكرة أنه لا يوجد (كيميا) بينه وبين كولر، وأن هناك رغبة في رحيله من جانب المدرب، رغم أنه كان يعتمد عليه في وقت سابق وشارك في مونديال الأندية.. وبدلًا من أن يراجع نفسه ويعود لمستواه فبدأ يتحدث بأمور غريبة رغم امتلاكه الموهبة والمهارة والسرعة، لكنه يفتقد العزيمة وبمجرد خروجه من التشكيل ينهار نفسيا على شاكلة صلاح محسن".

وتابع شبانة: كل ما يتردد حول رغبة كولر في رحيل أكرم توفيق عارٍ من الصحة، استبعاد اللاعب بسبب خوف المدرب عليه من الإصابات، خصوصا أنه عائد من إصابة طويلة ويصر على الالتحامات القوية في الملعب، والمدرب تحدث معه وأكد له قناعته بمستواه، لكنه سوف يشارك وفقا للنظام المعمول به داخل الفريق".

وشدد شبانة، على أن كولر سيعيد أحمد قندوسي لوسط ملعب الأهلي في الموسم المقبل، وسيكون ضمن المحترفين الاجانب الذين سيتم قيدهم في قائمة الفريق الأحمر، مشيرا إلى أن المحترف الجزائري سيكون من الخماسي الأجنبي.