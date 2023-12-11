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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يكشف عن موقف الزمالك تجاه محمد صبحي وأحمد فتوح

صدى البلد

كشف أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن اتخاذ معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقرار مصيري بشأن أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفي الزناري .

وكتب أحمد حسن من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :" مصدر داخل الزمالك: معتمد جمال لن يدفع بفتوح وصبحي والزناري في أي مباراة حتى يناير".

في سياق متصل أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن عبدالواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، سوف يتولى أمر أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي ثلاثي الفريق الموقوف والذين ينتهي إيقافهم بعد ساعات قليلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "عبدالواحد السيد سوف يخطر الثلاثي بالعودة إلى التدريبات بعد يومين، لكن لن يتواجدوا في التدريبات الجماعية عقب عودتهم والسبب الأول هو عدم مشاركتهم خلال الفترة الماضية".

وأضاف أمير هشام: "السبب الثاني هو أن الزمالك يرغب في تفويت الفرصة على الثنائي صبحي وفتوح بالتواجد في معسكر منتخب مصر المقبل استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية".

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