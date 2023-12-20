نهى بكر: الرئيس السيسي حكيم وينزع دائما للسلم و التفاوض

قالت الدكتورة نهى بكر، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن المرشحين الذين ترشحوا للرئاسة كانوا يشعرون بالأمان، موضحة أن المرشح حازم عمر هو أصغر المرشحين للرئاسة و لذلك استقطب فئة الشباب و تعتبر من أكثر الشرائح التي صوتت له.

وأضافت "بكر"، خلال لقائها ببرنامج "أخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين المذاع على شاشة النهار، أن فوزه بالمركز الثاني و انتخاب 4 مليون صوت لصالحه كانت بسبب التقنيات الحديثة التي استخدمها و قدرته على الوصول للشباب.

ينزع دائما للتفاوض

ولفتت "بكر"، إلى أن هناك العديد من المواقف تصرف فيهم الرئيس عبد الفتاح السيسي بحكمة شديدة لخلفيته العسكرية، حتى لا تنزلق مصر إلى حرب، معقبة: "هو رئيس حكيم و ينزع دائما للسلم و التفاوض و المساندة".

