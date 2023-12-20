عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نهى بكر: الرئيس السيسي حكيم وينزع دائما للسلم و التفاوض

صدى البلد

قالت الدكتورة نهى بكر، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن المرشحين الذين ترشحوا للرئاسة كانوا يشعرون بالأمان، موضحة أن المرشح حازم عمر هو أصغر المرشحين للرئاسة و لذلك استقطب فئة الشباب و تعتبر من أكثر الشرائح التي صوتت له.

وأضافت "بكر"، خلال لقائها ببرنامج "أخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين المذاع على شاشة النهار، أن فوزه بالمركز الثاني و انتخاب 4 مليون صوت لصالحه كانت بسبب التقنيات الحديثة التي استخدمها و قدرته على الوصول للشباب.

ينزع دائما للتفاوض

ولفتت "بكر"، إلى أن هناك العديد من المواقف تصرف فيهم الرئيس عبد الفتاح السيسي بحكمة شديدة لخلفيته العسكرية، حتى لا تنزلق مصر إلى حرب، معقبة: "هو رئيس حكيم و ينزع دائما للسلم و التفاوض و المساندة".
 

نهى بكر حازم عمر المرشحين للرئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة هامة للرئيس| بيان عاجل من مرتضى منصور

صدمة.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية

مشيها شمال ..المتهم بإنهاء حياة أمه:اتخنقت وجبت آخري من لسانها

اللي يزعل يزعل | نجم الزمالك يُثير غضب جماهير الأهلي بهذا التصرف

بعد قصة حب ملتهبة لسنوات| الزوج أنهى حياة شريكة حياته.. والسبب سؤال واحد

صعود تاريخي .. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالأسواق

مراعاة لأعياد المسيحيين|قرار عاجل من التعليم بشأن جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول

بلع لسان وقطع في الحاجب.. حرب شوارع في مباراة الزمالك وفيوتشر للشباب|شاهد

ترشيحاتنا

مشيها شمال ..المتهم بإنهاء حياة أمه:اتخنقت وجبت آخري من لسانها

ناقد رياضي يفجر مفاجأة عن كهربا بمباراة المركزين الثالث والرابع

إصابة جنود.. القبة الحديدية الإسرائيلية تعترض 6 صواريخ أطلقت من لبنان

مراوغة إثيوبيا لكسب الوقت .. ماذا يحدث خلف أسوار سد النهضة؟

بالتعاون مع الموساد.. تفاصيل إحباط قبرص مخططا إيرانيا ضد رجال أعمال إسرائيليين

شوبير: كولر متمسك باستمرار موديست .. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة انهيار حارسة شرف أثناء مراسم تأبين قاضية بالمحكمة العليا الأمريكية.. شاهد

قبل المنافسة على برونزية العالم..كم حصد الأهلي من جوائز البطولات في 2023؟

إلهام شاهين تكشف عن تبرع مهرجان الجونة لصالح أهل غزة |شاهد

بإطلالة شتوية.. ديميت أوزديمير تتألق بالأسود على إنستجرام

فيديو

حصاد 2023|أبرزهم بابا المجال.. المسلسلات الأكثر مشاهدة لهذا العام

الشتاء يبدأ بعد 3 أيام| توقعات بظواهر جوية عنيفة وأمطار غزيرة

قسط 511 جنيها.. شقق استلام فوري كاملة التشطيب

هل تعمد الحكم ظلم الأهلي أمام فلومينينسي.. تقرير برازيلي يكشف مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ