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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو لجنود إسرائيليين يثير ضجة عبر السوشيال ميديا .. شاهد

صدى البلد

تسبب مقطع فيديو لعناصر من الجيش الإسرائيلي  استنكار الكثير من رواد السوشيال ميديا.

وقد تسبب مقطع الفيديو والذي انتشر عبر تطبيق تويتر سخط الكثير من رواد السوشيال ميديا فقد اعتبره البعض مهين للفلسطينيين وذلك سواء في غزة أو الضفة،  وقد ظهر خلال المقطع مجموعة من الجنود  الإسرائلين  وهم يجلسون  في أحد المنازل بمدينة جنين وذلك بالضفة الغربية ويقومون بتدخين "الشيشة"، وفي المقابل يقومون بتكبيل أيدي الكثير من المعتقلين الفلسطينيين ويعصبون أعينهم.


وقد أظهر مقطع الفيديو الفلسطينيون وهم يقومون بالتقاط الصور يتحدثون عن غزة وأهلها والأمنيات التي يتمنون تحقيقها داخل الأراضي الفلسطينية

مقطع فيديو مقطع الفيديو جنود الجيش الإسرائيلي رواد السوشيال ميديا

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