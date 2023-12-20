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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تحركت من مكانها.. مقطع فيديو مرعب لطائرة في الأرجنتين يثير الجدل |شاهد

صدى البلد

مشهد مقطع فيديو لمشهد مرعب تم تداوله على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا الكثير من الجدل فقد وثق المقطع  لحدوث رياح شديدة قامت بتحرّيك طائرة متوقفة وذلك بمطار في الأرجنتين وقد تسببت العاصفة والتي تعد محملة برياح شديدة في مدينة الأرجنتين في القيام بتحريك الطائرة والقيام بقلب درج صعود الركاب وذلك في مطار بوينس آيرس.

وبحسب صحيفة كلارين والتي أشارفقد أظهر مقطع فيديو للحظة تحرك إحدى الطائرات وذلك من طراز 737-700 – وتعد تابعة لشركة طيران أرجنتينية “Aerolineas Argentinas”،  كانت مركونة على أرض المطار إلا أنها قد تحركت بفعل الرياح الشديدة، وقد ظهرت في الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، أظهر الدرج المستخدم لصعود ونزول الركاب وهو ينقلب بالفعل بعد اصطدام جناح الطائرة به.

وكانت  قد أفادت في وقت سابق بأن عاصفة قوية بسرعة رياح تصل إلى 146 كيلومترا في الساعة قد اجتاحت ساحل الأرجنتين، وتسببت في مصرع ما لا يقل عن 13 شخصا في مدينة باهيا بلانكا.

 

رياح شديدة مشهد مرعب

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