خالف تعرف| شوبير يشن هجومًا حادًا على جهاد جريشة بسبب الأهلي

هاجم الإعلامي أحمد شوبير الحكم الدولي السابق جهاد جريشة، عقب رأيه في الحالات التحكيمية في مباراة النادي الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في الدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم للأندية بالسعودية.

وقال “شوبير” عبر برنامجه مع شوبير المذاع على قناة أون تايم سبورتس:"انت قولت رأيك على أساس إيه في ضربة جزاء الأهلي الغير محتسبة لكهربا!، وواحد بيكلمني هو بيحلل على أساس إيه، وهو خالف تعرف وكل الناس بتروح للصح وهو بيروح لسكة تانية خالص مع كل الأندية المصرية والمنتخب".

<p lang="ar" dir="rtl">"انت قولت رأيك على أساس إيه في ضربة جزاء الأهلي الغير محتسبة!".. 🔥شوبير يوجه رسالة قوية لجهاد جريشة "راجع نفسك"💣<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D9%84%D8%B9%D8%A8_ONTime?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ملعب_ONTime</a> <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://t.co/YaMljWuOL3">pic.twitter.com/YaMljWuOL3</a></p>— OnTime Sports (@ONTimeSports) <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/ONTimeSports/status/1737244247374414150?ref_src=twsrc%5Etfw">December 19, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>" src="<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">"انت قولت رأيك على أساس إيه في ضربة جزاء الأهلي الغير محتسبة!".. 🔥شوبير يوجه رسالة قوية لجهاد جريشة "راجع نفسك"💣<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D9%84%D8%B9%D8%A8_ONTime?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ملعب_ONTime</a> <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://t.co/YaMljWuOL3">pic.twitter.com/YaMljWuOL3</a></p>— OnTime Sports (@ONTimeSports) <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/ONTimeSports/status/1737244247374414150?ref_src=twsrc%5Etfw">December 19, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>">

وأكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن قرار البولندي مارتشينياك الذي أدار لقاء الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية باحتساب ركلة جزاء لصالح مارسيلو، كان سليمًا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "ركبة بيرسي تاو اصطدمت بقدم مارسيلو، وقرار الحكم صحيح باحتساب ركلة جزاء، والمراجعة صحيحة من الفار".

وأضاف: "لعبة كهربا في الدقيقة 8 لا يوجد فيها ركلة جزاء للأهلي وكان احتكاكا طبيعيا، واللعبة الثانية بعد الدفع من جانب مدافع فلومينينسي لا ترقى لاحتسابها أيضا جزائية لصالح الأهلي، واستمرار اللعب قرار سليم من الحكم".

وواصل: "ألوم على البولندي مارتشينياك عدم إشهار بطاقة صفراء لـ كينو، وأيضا كان مروان عطية يستحق بطاقة صفراء، لكن لم يكن هناك قرار تحكيمي مؤثر من جانب الحكم على نتيجة المباراة، والبعض يتحدث بعاطفة عن القرارات التحكيمية في ظل الحزن من خسارة الأهلي".

وتابع جريشة: "لعبة مارسيلو بعد دهس قدم محمد هاني كانت تستحق بطاقة صفراء على أقل تقدير، لكن خطأ غير مؤثر على نتيجة المباراة، والقرارات التحكيمية وجهات نظر كل شخص حر في رأيه في النهاية".

وزاد: "بطولات الاتحاد الدولي لها معايير خاصة ويقوموا بتحليل جميع الأخطاء ويتم نشرها عبر أحد المواقع، كما أن الجميع يستفاد من تحليل خبراء التحكيم، لكن التحكيم يسير بصورة جيدة خلال بطولة كأس العالم للأندية".