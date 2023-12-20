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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على مرحلتين وتشمل كل الخيارات.. تفاصيل مقترح إسرائيل لتبادل الأسرى مع حماس

الرهائن - أرشيفية
الرهائن - أرشيفية

أفادت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر إسرائيلية، بأن إسرائيل اقترحت صفقة تبادل أسري مع حركة حماس الفلسطينية على مرحلتين.

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن المصادر، أن “إسرائيل اقترحت أن تشمل المرحلة الأولى من الصفقة تبادلا للأسرى”.

وأضافت أن “إسرائيل اقترحت أن تشمل المرحلة الثانية صفقة شاملة فيها كل الخيارات”.

ومنذ قليل، أفادت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، نقلا عن مصادر، بأن حركة حماس الفلسطينية ترفض كافة مقترحات صفقة تبادل الرهائن التي لا تشمل وقف النار.

وفي وقت سابق من اليوم، قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية ”حماس”، أسامة حمدان، إنه “لن يكون هناك تفاوض في ملف الأسرى إلا بعد الوقف الكامل للعدوان الإسرائيلي”، مؤكدا أن “مستقبل قطاع غزة يحدده الفلسطينيون وحدهم”.

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كانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أفادت نقلا عن مسؤولين إسرائيليين كبار، بأنه يتم النظر في إمكانية وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة أسبوعين، وهذا من أجل إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين الذين ما زالوا في قبضة حركة حماس.

وبحسب تقرير الصحفية، فإن إسرائيل مهتمة بهدنة طويلة للسماح لحماس بجمع الأسرى المتبقين ونقلهم إلى مكان آمن.

إسرائيل حماس

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