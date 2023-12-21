تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري

كشف الاعلامي مينا ماهر عن موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري عبر حسابة مبوقع فيسبوك.

وكتب مينا ماهر :المباراة المقبلة بعد 13 يوم فى الدورى امام سيراميكا يوم الثلاثاء 2 يناير 7 مساء .

وانتهت أحداث مباراة ساجرادا الأنجولي ونادي الزمالك، بالتعادل السلبي، على ملعب 11 نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى ١٠ نقاط متصدرا المجموعة، وساجرادا يرفع رصيده إلى ٤ نقاط في المركز الثالث خلف أبو سليم الليبي صاحب المركز الثاني ب ٦ نقاط، ويتذيل المجموعة أكاديمية سوار دون نقاط.