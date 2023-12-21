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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الدفاع المدني في شمال غزة: عاجزون عن الوصول للضحايا بسبب القصف الإسرائيلي

غزة
غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلاً يفيد أن الدفاع المدني في شمال غزة، قال إنهم عاجزون عن الوصول للضحايا بسبب القصف الإسرائيلي.

وأفادت مصادر طبية في غزة، اليوم الخميس، بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين بـ القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر إلى 20 ألف شخص.

وعلى جانب آخر، أفاد التلفزيون الفلسطيني، بأن قصفاً إسرائيلياً قتل 10 فلسطينيين وأصاب آخرين قرب منطقة يقيم بها نازحون قرب مستشفى الأوروبي في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا” أن 25 شهيدًا سقطوا في قصف منزلين لعائلتي معمر وجرغون في خان يونس.

وبحسب مصدر للوكالة: ارتقى 10 شهداء وعشرات الجرحى في قصف منزل وأرض زراعية يقيم فيها نازحون بمنطقة الأوروبي جنوبي خانيونس.

وأوضحت وكالة الصحافة الفلسطينية: “الاحتلال أطلق الرصاص الحي على ظهر شاب في حوسان، قرب بيت لحم، وتم نقل المصاب للمستشفى”.

 

 

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