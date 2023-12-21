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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صدمه بالسيارة على الدائري.. السجن عامين لـ لص سرق مواطنًا

صدى البلد

اصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حكمها بمعاقبة متهم بالسجن سنتين لاتهامه وآخر بسرقة المجني عليه على الطريق الدائري.

الطريق الدائري

وكشف أمر الإحالة لأنه في يوم ٢٠٢٣/٥/٩ شرع وآخر مجهول في سرقة المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق، والمملوكة للمجني عليه رفعت مصطفى بطريق الإكراه الواقع عليه بالطريق عام ليلاً ، بأن أشهرا في وجهه أسلحة بيضاء محل الاتهام الثاني لشل مقاومته، وكال له ضربتين بسلاح أبيض استقرت بذراعه اليمنى وصدمه بسيارته، فأحدث به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، حال تواجد المجهول بمحل الواقعة للشد من أزره، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، إلا وهو ضبط المتهم والجريمة متلبساً بها ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المجني عليه كان متوقفاً على الطريق الدائري عائداً من عمله وفي انتظار وسيلة مواصلات لتوصيله إلى محل إقامته بالمنيب فأبلغاه أنهما متجهان إلى تلك المنطقة وما أن صعد إلى السيارة وجلس بالمقعد الخلفي لها وما أن انهى من مكالمة وردت له على هاتفه المحمول حتى قام المتهم بجذب الهاتف منه إلا أنه لم يتمكن من انتزاعه منه.

وأشار  أمر الإحالة أن المتهم قام  بإخراج مطواة وأمسك بها بيده اليمنى ووضعها على رقبة المجني عليه حال إمساكه للهاتف بيده اليسرى وحال ذلك هدأ المتهم من سرعة السيارة وأخرج سلاح أبيض (كذلك) من أسفل عجلة القيادة وتوقف بالسيارة وطلب من المجني عليه أن يترك الهاتف ويغادر السيارة وعندما رفض ضربه بالسلاح الأبيض إلا أنه تمكن من مفادة الضربة بالحقيبة التي كان يحملها وحاول القفز من السيارة إلا أن المتهم عاجله بضربة على يده اليمنى إلا أنه تمكن من القفز ولتواجد سيارة أمام السيارة قيادة المتهم عاد المتهم بسيارته إلى الخلف ليدهس قدم المجني عليه اليمنى ثم يتقدم بسيارته ليدهس قدمه اليسرى ثم يصطدم بتروسيكل ويتمكن المارة من الإمساك به وإبلاغ الشرطة بينما تمكن الآخر المجهول من الفرار.


وثبت من التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه إصابته بكدمات وسحجات بالذراعين والركبة اليمنى وكسر بالأصبع الرابع بالقدم اليسرى.

الدائري التجمع الخامس الطريق الدائرى سرقة المجني محكمة جنايات القاهرة

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