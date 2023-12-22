سرطان العين.. 5 أعراض خطيرة تشير للإصابة به| تعرف عليها

سرطان العين هو حالة تنمو فيها الخلايا السليمة داخل العين أو حولها بشكل لا يمكن السيطرة عليه، مما يشكل ورمًا، إذا كانت حميدة فإنها تنمو دون أن تنتشر، أما الأورام الخبيثة فيمكن أن تنمو وتنتشر إلى أجزاء مختلفة من الجسم، معدل الإصابة بـ سرطان العين منخفض، لكن الاكتشاف المبكر أمر بالغ الأهمية للسيطرة على المرض، ومع ذلك يمكن أن تختلف المظاهر السريرية، وغالبًا ما يتجاهل المرضى العلامات والأعراض حتى فوات الأوان.



الأعراض الشائعة لـ سرطان العين​



وفقًا للدكتور فيناي بهاتيا، رئيس المختبر المرجعي الوطني للبيولوجيا الجزيئية، Oncquest Laboratories Limited، Gurugram، “إن الاكتشاف المبكر أمر حيوي للسيطرة على سرطان العين، تشمل الأعراض الشائعة لسرطان العين عدم وضوح الرؤية، وفقدان الرؤية الجزئي أو الكلي، والظلال، ومضات الضوء، والخطوط المتعرجة، ورقعة داكنة متزايدة، وانتفاخ عين واحدة، وكتل على الجفون، وألم في العينين أو حولهما، في حالة حدوث هذه الأعراض، يجب على الأشخاص الاتصال بالطبيب على الفور، لأنه من الأفضل أن تكون آمنًا بدلاً من الندم.

يتأثر سرطان العين بعوامل خطر معينة، بما في ذلك التغيرات في الحمض النووي الخلوي، والشامات غير النمطية، والبقع البنية غير الطبيعية على العنبية أو القزحية، وبعض ألوان العين، يستكشف الباحثون كيف يمكن لهذه العوامل أن تزيد من خطر الإصابة بأنواع معينة من سرطان العين، كما تزيد الشامات غير النمطية، وكثرة الخلايا الصباغية العينية الجلدية، وحمة القزحية من خطر الإصابة.



الوقاية الشاملة للأيورفيدا من أعراض سرطان العين

الأيورفيدا هو نظام طبي قديم يوفر مناهج شاملة للصحة والعافية، تؤكد الأيورفيدا على الحفاظ على التوازن في دوشاس الجسم (فاتا وبيتا وكافا) لتعزيز الصحة العامة، بما في ذلك صحة العين، بشكل عام، في الأيورفيدا، تحظى العيون باحترام كبير باعتبارها أعضاء البصر ومؤشرات التوازن الداخلي لديك، توفر وجهة النظر القديمة هذه نهجًا كاملاً لصحة العين، مما يعزز التوازن المتناغم داخل جسمك وعقلك وروحك.

ترى الأيورفيدا أن الاحمرار المستمر والتهاب العين هو بمثابة إشارات لتفاقم حالة بيتا دوشا، مما يشير إلى الحرارة الزائدة والالتهاب في النظام، يُنظر إلى تغيرات الرؤية الطويلة وغير المبررة على أنها اضطرابات في فاتا دوشا، وهي القوة الخفية المسؤولة عن الحركة والإدراك الحسي.

يقول الدكتور مانديب سينغ باسو، مدير مستشفى الدكتور باسو للعيون وجاجات فارما: "إذا كانت عيناك تشعر في كثير من الأحيان بالجفاف الشديد والحصى في الأيورفيدا، فقد يعني ذلك أن هناك مشكلة مع شيء يسمى "كافا دوشا"، تمثل هذه الدوشا الكثير من عناصر الأرض والماء في جسمك. إذا كانت عيناك تعانيان من الجفاف والحصى بشكل مزمن، فقد يكون ذلك علامة على عدم التوازن.

كيف يقوم الأيورفيدا بتشخيص مشاكل العين؟

يقوم ممارسو الأيورفيدا بفحص جودة الدموع، إذا كانت عيناك دامعة للغاية ولديها إفرازات غريبة، فقد يعني ذلك وجود مشكلة في توازن الفكاهة الجسدية. أيضًا، إذا كان هناك نمو غير عادي أو كتل داخل وحول عينيك، فإن الأيورفيدا تعتبر ذلك علامة خطيرة على خلل في توازن دوشا يحتاج إلى اهتمام فوري.



​​​إجراءات طبية أخرى لعلاج سرطان العين​

تشمل خيارات علاج سرطان العين الجراحة والعلاج الإشعاعي والعلاج بالليزر والعلاج الكيميائي. تعتمد الجراحة على نوع الورم وحجمه ومدى انتشاره، يستخدم العلاج الإشعاعي الأشعة السينية عالية الطاقة لقتل الخلايا السرطانية، بينما يستخدم العلاج بالليزر ضوء الأشعة تحت الحمراء لتسخين الورم وحرقه، قد يكون العلاج الكيميائي خيارًا إذا انتشر السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم، ولكنه أقل فعالية من أنواع السرطان الأخرى.

المصدر: timesofindia