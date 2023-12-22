عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سرطان العين.. 5 أعراض خطيرة تشير للإصابة به| تعرف عليها

سرطان العين
سرطان العين

سرطان العين هو حالة تنمو فيها الخلايا السليمة داخل العين أو حولها بشكل لا يمكن السيطرة عليه، مما يشكل ورمًا، إذا كانت حميدة فإنها تنمو دون أن تنتشر، أما الأورام الخبيثة فيمكن أن تنمو وتنتشر إلى أجزاء مختلفة من الجسم، معدل الإصابة بـ سرطان العين منخفض، لكن الاكتشاف المبكر أمر بالغ الأهمية للسيطرة على المرض، ومع ذلك يمكن أن تختلف المظاهر السريرية، وغالبًا ما يتجاهل المرضى العلامات والأعراض حتى فوات الأوان.

txt

بفستان ملفت.. زوجة محمود حجازي تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة

txt

بفستان غير متوقع..إلهام شاهين تثير الجدل في ختام مهرجان الجونة


الأعراض الشائعة لـ سرطان العين​


وفقًا للدكتور فيناي بهاتيا، رئيس المختبر المرجعي الوطني للبيولوجيا الجزيئية، Oncquest Laboratories Limited، Gurugram، “إن الاكتشاف المبكر أمر حيوي للسيطرة على سرطان العين، تشمل الأعراض الشائعة لسرطان العين عدم وضوح الرؤية، وفقدان الرؤية الجزئي أو الكلي، والظلال، ومضات الضوء، والخطوط المتعرجة، ورقعة داكنة متزايدة، وانتفاخ عين واحدة، وكتل على الجفون، وألم في العينين أو حولهما،  في حالة حدوث هذه الأعراض، يجب على الأشخاص الاتصال بالطبيب على الفور، لأنه من الأفضل أن تكون آمنًا بدلاً من الندم.
يتأثر سرطان العين بعوامل خطر معينة، بما في ذلك التغيرات في الحمض النووي الخلوي، والشامات غير النمطية، والبقع البنية غير الطبيعية على العنبية أو القزحية، وبعض ألوان العين، يستكشف الباحثون كيف يمكن لهذه العوامل أن تزيد من خطر الإصابة بأنواع معينة من سرطان العين، كما تزيد الشامات غير النمطية، وكثرة الخلايا الصباغية العينية الجلدية، وحمة القزحية من خطر الإصابة.


 الوقاية الشاملة للأيورفيدا من أعراض سرطان العين

الأيورفيدا هو نظام طبي قديم يوفر مناهج شاملة للصحة والعافية، تؤكد الأيورفيدا على الحفاظ على التوازن في دوشاس الجسم (فاتا وبيتا وكافا) لتعزيز الصحة العامة، بما في ذلك صحة العين، بشكل عام، في الأيورفيدا، تحظى العيون باحترام كبير باعتبارها أعضاء البصر ومؤشرات التوازن الداخلي لديك، توفر وجهة النظر القديمة هذه نهجًا كاملاً لصحة العين، مما يعزز التوازن المتناغم داخل جسمك وعقلك وروحك.

ترى الأيورفيدا أن الاحمرار المستمر والتهاب العين هو بمثابة إشارات لتفاقم حالة بيتا دوشا، مما يشير إلى الحرارة الزائدة والالتهاب في النظام، يُنظر إلى تغيرات الرؤية الطويلة وغير المبررة على أنها اضطرابات في فاتا دوشا، وهي القوة الخفية المسؤولة عن الحركة والإدراك الحسي.

يقول الدكتور مانديب سينغ باسو، مدير مستشفى الدكتور باسو للعيون وجاجات فارما: "إذا كانت عيناك تشعر في كثير من الأحيان بالجفاف الشديد والحصى في الأيورفيدا، فقد يعني ذلك أن هناك مشكلة مع شيء يسمى "كافا دوشا"، تمثل هذه الدوشا الكثير من عناصر الأرض والماء في جسمك. إذا كانت عيناك تعانيان من الجفاف والحصى بشكل مزمن، فقد يكون ذلك علامة على عدم التوازن.

 

كيف يقوم الأيورفيدا بتشخيص مشاكل العين؟

يقوم ممارسو الأيورفيدا بفحص جودة الدموع، إذا كانت عيناك دامعة للغاية ولديها إفرازات غريبة، فقد يعني ذلك وجود مشكلة في توازن الفكاهة الجسدية. أيضًا، إذا كان هناك نمو غير عادي أو كتل داخل وحول عينيك، فإن الأيورفيدا تعتبر ذلك علامة خطيرة على خلل في توازن دوشا يحتاج إلى اهتمام فوري.


​​​إجراءات طبية أخرى لعلاج سرطان العين​
تشمل خيارات علاج سرطان العين الجراحة والعلاج الإشعاعي والعلاج بالليزر والعلاج الكيميائي. تعتمد الجراحة على نوع الورم وحجمه ومدى انتشاره، يستخدم العلاج الإشعاعي الأشعة السينية عالية الطاقة لقتل الخلايا السرطانية، بينما يستخدم العلاج بالليزر ضوء الأشعة تحت الحمراء لتسخين الورم وحرقه، قد يكون العلاج الكيميائي خيارًا إذا انتشر السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم، ولكنه أقل فعالية من أنواع السرطان الأخرى.

المصدر: timesofindia

سرطان العين الأعراض الشائعة لـ سرطان العين​ فقدان الرؤية الحمض النووي الخلايا الصباغية اعراض سرطان العين الأيورفيدا صحة العين انواع السرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه|الذهب يتراجع بعد ساعات من قرار المركزي وعيار 21 الآن مفاجأة

ضربة موجعة لتجار الدولار في السوق ..تفاصيل

الزمالك يخطف توقيع صفقة الأهلي المنتظرة في الشتاء

معلق رياضي يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور مع الأهلي

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 22-12-2023

كنز غارق في مياه هذه الدولة بقيمة مليارات الدولارات

ارتدوا الكمامات فورا|الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بشأن طقس أول أيام الشتاء رسميا

فيديوهات على موبايلها وحشة.. مفاجأة غير سعيدة تنتظر وفاء عزت

موضوعات متعلقة

بفستان غير متوقع..إلهام شاهين تثير الجدل في ختام مهرجان الجونة

نشرة المرأة والصحة| الفرق بين البصل الجديد والقديم.. عروسة تثير الجدل علي السوشيال ميديا

نشرة المرأة والصحة|برج الثور في هذا التوقيت من 2024 تحدث مفاجآت غير متوقعة.. إلهام شاهين تثير الجدل بالجونة

برج الجوزاء.. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن توقعات 2024

بفستان لافت.. إلهام شاهين تثير الجدل في الجونة| شاهد

بفستان جريء.. هنا شيحة تخطف الأنظار في الجونة

طريقة عمل سبرنج رول بالخضار والجبن| بأسهل الخطوات

بأحدث صيحات الموضة.. روبي تستعرض أناقتها في إطلالة جذابة على إنستجرام |شاهد

ترشيحاتنا

مركبة فضائية تعرض صورة غير عادية للأرض والقمر

حكم زواج المطلقة بعد ولادتها بشهرين.. دار الإفتاء تجيب

روسيا تهدد بقطع العلاقات مع أمريكا.. تفاصيل

حياة كريمة.. إطلاق قوافل طبية لكافة التخصصات في 4 محافظات

الطقس السيئ.. توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس والسواحل الشمالية بكفر الشيخ

أسعار العملات الأجنبية في مصر: استقرار الدولار و اليورو وتراجع الإسترليني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سرطان العين.. 5 أعراض خطيرة تشير للإصابة به| تعرف عليها

برج السرطان|مفاجآت و صدمات في توقعات 2024

ياسمين صبري تستعرض أناقتها في العرض الخاص لفيلم أبو نسب.. شاهد

بفستان ملفت.. زوجة محمود حجازي تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة

فيديو

مقطع فيديو لسيدة فلسطينية توجه رسالة للعالم يثير الجدل.. شاهد ماذا قالت؟

مقطع فيديو صادم لطائرة تهبط في شارع مزدحم بأمريكا.. شاهد

حل أزمة الدولار.. أسباب إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة للمرة الثالثة/ فيديوجراف

خطف فتاتين من المصعد.. القصة كاملة والتفاصيل مثيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ