احمى نفسك من مشاكل الجيوب الأنفية بإتباع هذه النصائح.. اعرفها  

يحدث التهاب الجيوب الأنفية المزمن نتيجة التهاب داخل الأنف وتورمها، وهي من الحالات التي تستمر لمدة 12 أسبوعًا أو أكثر، حتى مع العلاج.

طرق الوقاية من مشاكل الجيوب الأنفية

ويمنع التهاب الجيوب الأنفية المزمن الشائع من تصريف المخاط، مما تؤدي إلى انسداد الأنف، وقد يصعب التنفس عن طريق الأنف، وقد تشعر بتورم أو ألم في المنطقة المحيطة بالعينين.

وهناك بعض الخطوات التي يمكن بها تقليل احتمال الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية المزمن، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي، وتشمل :

_ الحافظ على الصحة.

_ الابتعاد عن المصابين بنزلات الزكام أو حالات العَدوى الأخرى.

طرق الوقاية من مشاكل الجيوب الأنفية

_ غسل اليدين كثيرًا بالماء والصابون، وبخاصة قبل الوجبات.

_ التحكم في الحساسية.

_ تجنب الأشياء التي تسبب لك الحساسية حيثما أمكن.

_ تجنَّب دخان السجائر والهواء الملوث، والتي تسبب تهيُّج الرئتين والأنف من الداخل، أو ما يُطلق عليه الممرات الأنفية.

_ استخدم جهازًا لترطيب الهواء، مع الحرص على بقاء جهاز الترطيب نظيفًا وخاليًا من التعفُّن عن طريق التنظيف المنتظم والشامل.