جامعة الدلتا التكنولوجية: نحرص على تحقيق التكامل والشمول بين جميع المجالات

عقد الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية اجتماعًا مع اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ؛لمتابعة سير العملية التعليمية واعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل قادرين على المنافسة على المستوى المحلى والإقليمي والدولي، والوصول إلى المواصفات القياسية العالمية، بحضور الدكتور اشرف السيسى نائب رئيس الجامعة والمشرف على الكلية.

خلال الإجتماع تم مُناقشة اخر الإستعدادات لإختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول العملية والنظرية للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، ووجه الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة بضرورة الإلتزام بضوابط اداء الإختبارات ،واتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان،بإلاضافة الى متابعة اعمال التصحيح والكنترولات بصورة مستمرة لسرعة ودقة رصد النتائج.

كذلك تم مناقشة الخطة الإستراتيجية للكلية وتوصيف المقررات الدراسية وترسيخ قيم الجودة والإعتماد الأكاديمي للبرامج بمايتوافق مع خطة الجامعة ويدعم تحقيق اهداف استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

كما تم مناقشة اهمية المركز الجامعى للتطوير المهنى الذى بصدد ان تفتتحه الجامعة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بما يسهم فى تنمية وتطوير مهارات الطلاب التى تؤهلهم لإحتياجات ومتطلبات سوق العمل.

ومن جانبه، أكد الدكتور عربى كشك حرص الجامعة على تحقيق التكامل والشمول بين جميع المجالات المرتبطة بالعملية التعليمية والبحثية والتدريبية ومجالات خدمة المجتمع، وربط البحوث العلمية والمشروعات الطلابية بمجتمع الأعمال والصناعة واحتياجات المجتمع، من خلال بناء منظومة مُستدامة ؛ لتطوير مجالات التعلم والتعليم،البحث والتطوير، الإبتكار وريادة الأعمال،من خلال برامج تكنولوجية معاصرة متميزة ومرنة يمكن تعديلها لتناسب سوق العمل ،وتحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهج الجدارات ورقمنة المحتوى التعليمى.