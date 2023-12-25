عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الدلتا التكنولوجية: نحرص على تحقيق التكامل والشمول بين جميع المجالات

جامعة الدلتا التكنولوجية
جامعة الدلتا التكنولوجية

عقد الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية اجتماعًا مع اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ؛لمتابعة سير العملية التعليمية واعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل قادرين على المنافسة على المستوى المحلى والإقليمي والدولي، والوصول إلى المواصفات القياسية العالمية، بحضور الدكتور اشرف السيسى نائب رئيس الجامعة والمشرف على الكلية.

خلال الإجتماع تم مُناقشة اخر الإستعدادات لإختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول العملية والنظرية للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، ووجه الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة بضرورة الإلتزام بضوابط اداء الإختبارات ،واتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان،بإلاضافة الى متابعة اعمال التصحيح والكنترولات بصورة مستمرة لسرعة ودقة رصد النتائج.

رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

كذلك تم مناقشة الخطة الإستراتيجية للكلية وتوصيف المقررات الدراسية وترسيخ قيم الجودة والإعتماد الأكاديمي للبرامج بمايتوافق مع خطة الجامعة ويدعم تحقيق اهداف استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

كما تم مناقشة اهمية المركز الجامعى للتطوير المهنى الذى بصدد ان تفتتحه الجامعة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بما يسهم فى تنمية وتطوير مهارات الطلاب التى تؤهلهم لإحتياجات ومتطلبات سوق العمل.
ومن جانبه، أكد الدكتور عربى كشك حرص الجامعة على تحقيق التكامل والشمول بين جميع المجالات المرتبطة بالعملية التعليمية والبحثية والتدريبية ومجالات خدمة المجتمع، وربط البحوث العلمية والمشروعات الطلابية بمجتمع الأعمال والصناعة واحتياجات المجتمع، من خلال بناء منظومة مُستدامة ؛ لتطوير مجالات التعلم والتعليم،البحث والتطوير، الإبتكار وريادة الأعمال،من خلال برامج تكنولوجية معاصرة متميزة ومرنة يمكن تعديلها لتناسب سوق العمل ،وتحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهج الجدارات ورقمنة المحتوى التعليمى.

جامعة الدلتا التكنولوجية الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية الإستعدادات لإختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول نهاية الفصل الدراسي الاول العملية التعليمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانية نزل 50 جنيهًا | أسعار الدواجن تتراجع بقوة اليوم الاثنين بالأسواق

كان مصمم .. اعترافات صادمة لفتاة ضحية سائق الهرم

تشابه الأسماء أنهى حياته| قصة مأساوية لعريس الخانكة.. مات بعد زواجه بـ 25 يوما

رؤية جديدة لتخفيف الأحمال| هذا ما تفعله الحكومة الفترة القادمة.. وموعد انتهاء قطع التيار

7 درجات| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذه الظاهرة

عرض بلجيكي جديد لضم نجم الأهلى في يناير .. تفاصيل

مهاجم جديد للأهلي.. فتحي مبروك يفجر مفاجأة

هل يجب تغطية المرآة في غرفة النوم أثناء العلاقة الزوجية؟.. أمين الإفتاء يجيب

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي : حريصون على مواصلة تعزيز التعاون مع السعودية بمختلف الأصعدة

طولان: أرفض التعجل في الحكم على موديست

مفاجآت تنتظر أصحاب بطاقات التموين في 2024| صرف الدقيق بدل الخبز.. وبشرى بشأن إضافة المواليد

تجدد القصف الصاروخي على مستوطنات غلاف غزة

سرايا القدس تقصف حشودا عسكرية لقوات الاحتلال شرق خان يونس

إعادة احتلال الضفة.. نتنياهو يحاول قتل أحلام الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج العذراء| مفاجآت وصدمات في توقعات 2024

جريئة وملفتة.. إطلالة نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

أحلى من المطاعم.. طريقة عمل المخ البانيه

بالهوت شورت.. إطلالة لاميتا فرنجيه في الكريسماس تشعل السوشيال ميديا

فيديو

ممكن أكون زوجة ثانية وأغفر الخيانة بشرط.. تصريحات جريئة للفنانة ميساء مغربي

تهويل أم خطر حقيقي.. تطورات متحور كورونا الجديد والصحة تكشف التفاصيل

حاتم صلاح يوجه رسالة لـ رامي إمام بسب "أبو نسب" |خاص

في انتظاركم| رسالة عاجلة من كولر لجماهير الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ