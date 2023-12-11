رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

أدلى الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية بصوته فى الإنتخابات الرئاسية ٢٠٢٤،مؤكدًا أهمية المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية باعتباره واجب وطنى وقومى.

وحث الدكتور كشك جميع منتسبى الجامعة إلى ضرورة المشاركة الفعالة مشيرًا إلى حرص الجامعة على تقديم كافة أوجه الدعم لمنسوبيها وطلابها ،وقدمت العديد من التسهيلات التى تسهل أداء واجبهم الوطنى وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية.

يأتى ذلك انطلاقًا من دور الجامعة المجتمعي والتثقيفي بتعزيز الوعى القومى لدى طلابها،وغرس قيم الولاء والإنتماء، والسعى لخلق جيل أكثر وعيًا بواجبه الوطنى ،مشاركًا فى التحول الديمقراطى الذى تشهده مصر ،ويرسخ مبادئ تأسيس الدولة الوطنية وتحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة.

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