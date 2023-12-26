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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة فاركو اليوم في الدوري

فريق الاتحاد السكندري
فريق الاتحاد السكندري

أعلن طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري قائمة فريقه استعدادا لمواجهة فاركو اليوم الثلاثاء، في الدوري.

قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة فاركو

وضمت قائمة زعيم الثغر كل من: “المهدي سليمان ، وعمر صلاح ، وإسلام ابو سليمة ، وهشام صلاح ، وسيف تقا ، وكريم الديب ، ومحمود شبانة ، وأحمد غنيم ، وعمرو صالح ، وناصر ناصر ، وخالد الغندور ، وعبد الغني محمد ، ورجب عمران ، وعمر الوحش ، ومورو ساليفو ، وأحمد عيد ، وبنيجامين بواتينج ، وبيكالي اوبامي ، وأحمد عادل ميسي ، ومابولولو”.

وعقد العشري جلسات مكثفة مع اللاعبين خلال الأيام القليلة الماضية؛ لتهيئتهم للمباراة، وإشعارهم بمدى أهميتها، في ظل رغبة زعيم الثغر في تجميع أكبر عدد من النقاط خلال الدور الأول.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر بجدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 12 نقطة من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مثلها.

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قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة فاركو اليوم في الدوري


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