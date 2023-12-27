أخبار الفن | مروان حامد يتحدث عن تكريمه في الجونة..إلهام شاهين تكشف سبب رشاقتها..بيان تحذيري من جمعية المؤلفين والملحنين

نشر قسم الفن بموقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

مروان حامد يتحدث عن تكريمه في الجونة مع "معكم منى الشاذلي

يحل المخرج مروان حامد ضيفاً على برنامج "معكم منى الشاذلي" في حلقة الغد الأربعاء، على شاشة قناة ON.

عملت حاجات كتير| إلهام شاهين تكشف سبب رشاقتها .. خاص

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بتكريمها فى مهرجان الدير جيست عن أحدث أعمالها مسلسل ألفريدو الذى قدمت فيه شخصية سوسو.

حق الأداء العلني.. بيان تحذيري من جمعية المؤلفين والملحنين

حذرت جمعية المؤلفين و الملحنين و الناشرين "ساسيرو" من التعامل مع غيرها في شأن حق الأداء العلني بالعزف أوغناء مصنفات موسيقية أمام الجمهور أوأستخدامها، ضمن برامج إذاعية أو تلفزيونية، أو مسلسلات، أو أفلام أو إعادة نشر، بتعديل الكلمات، أو لحن المصنف الأصلى، لأى من منصنفات، الأعضاء فيها أو ورثتهم وتضمنها برامج إذاعية أو أعمال درامية.

.

دعواتكم.. بدرية طلبة تتعرض لحادث سير

كشفت الفنانة بدرية طلبة، تفاصيل تعرضها لـ حادث سير خلال الأيام القليلة الماضية.



خالد الصاوي عن صداقته بـ شريف منير: دايما بيقف جنبي ..فيديو

أشاد الفنان خالد الصاوي، بالصداقة القوية التى تجمعه مع الفنان شريف منير من بداية أعمالهما الفنية عام 1990.