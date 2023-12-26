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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حق الأداء العلني.. بيان تحذيري من جمعية المؤلفين والملحنين

صدى البلد

حذرت جمعية المؤلفين و الملحنين و الناشرين "ساسيرو" من التعامل مع غيرها في شأن حق الأداء العلني بالعزف أوغناء مصنفات موسيقية أمام الجمهور أوأستخدامها، ضمن برامج إذاعية أو تلفزيونية، أو مسلسلات، أو أفلام أو إعادة نشر، بتعديل الكلمات، أو لحن المصنف الأصلى، لأى من منصنفات، الأعضاء فيها أو ورثتهم وتضمنها برامج إذاعية أو أعمال درامية.

وقالوا أن بيدها تفويضات نافذة من المؤلفين والملحنين موقعها منهم، فضلًا عن إقرارات الناشرين الأعضاء، بإنتفاء صفتهم فى التعرض لإعضائها بزعم أنهم يملكون أى من هذه الحقوق.

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وأكدوا نحمل كل من المنشأت والشركات المنظمة للحفلات فى الداخل والخارج، وأصحتاب الوسائل الإعلامية التليفزيوينة والإذاعية ومنتجى الأعمال الدرامية والسينمائية المتضمنة أعمال تخص، أعضاء جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "ساسيرو" وأي جهة تتجاهل هذا البيان التحذيري المسؤلية  الجنائية والمدنية عن أفعالها، علما بأن الناشر الأصلي للتسجيلات الصوتية للسيدة أم كلثوم هو ( شركة صوت القاهرة للتركيبات والرئيات)، وهي شركه مصريه حكومية وعضو بالجمعية كناشر، وتربطها بروتوكول تعاون مع الشركة المدنية الفرنسية للمؤلفين والملحنين، وناشرى الموسيقى  "ساسم" وهما يتمتعان بعضوية الاتحاد الدولي لهيئة الإدارة الجماعية "سيزاك".


وأضافوا في بيانهم :"يفرض القانون المصرى الحالى رقم 82 لسنة 2022، عقوبة الحبس والغرامة لكل من يتعدى حقوق الجمعية وأعضائها،فضلًا عن عقوبة المصادرة، لمعدات التعدي وغلق المنشأة المتعدية ونشر الحكم بالإدانة في جريدة يومية أوأكثر على نفقة المحكوم عليه.

الاتحاد الدولي الإبداع الفني العائلة المالكة المؤلفين والملحنين والناشرين المؤلفين والملحنين

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