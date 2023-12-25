العائلة المالكة تضطهد الأمير هاري من جديد.. هذه المرة بسبب فيلم

تعرض الأمير هاري لمعاملة سيئة من جديد، من العائلة المالكة عندما تم استبعاد الابن الأصغر للملك تشارلز من فيلم وثائقي جديد لهيئة الإذاعة البريطانية، يعرض الفيلم الوثائقي بعض الأعضاء الرئيسيين في العائلة المالكة وهو يعكس وفاة الملكة إليزابيث ويلقي نظرة على السنة الأولى للملك تشارلز على العرش.

ووفقا لموقع “هندوستان تايمز” في وقت سابق من هذا العام، حضر الأمير هاري تتويج الملك تشارلز، لكن لم يتم تضمينه في الفيلم الوثائقي، حتى بشكل عابر.

يتبع الفيلم الوثائقي الاستعدادات للحفل في مايو. يُظهر أيضًا لحظات أخرى مثل لحظة نسيان رئيس أساقفة كانتربري سطوره أثناء التدريب.

يقول رئيس الأساقفة جوستين ويلبي عن عدم معرفته بالكلمات أثناء إحدى التدريبات العديدة الخاصة بالحفل.

على الرغم من علاقته المضطربة مع والده، سافر الأمير هاري إلى لندن من منزله في كاليفورنيا ليكون في كنيسة وستمنستر لتتويج والده. على الرغم من أن زوجته ميجان ماركل وطفليهما اختاروا البقاء في المنزل في كاليفورنيا.

من يظهر أيضًا في الفيلم الوثائقي

وقالت الأميرة رويال، شقيقة الملك تشارلز، التي ظلت قريبة من الملكة الراحلة طوال حياتها، إن الملك كان قلقًا بشأن الموت خارج لندن.

وقالت: "أعتقد أنه كانت هناك لحظة شعرت فيها أن الأمر سيكون أكثر صعوبة إذا ماتت في بالمورال"، مضيفة: "أعتقد أننا حاولنا إقناعها بأن ذلك لا ينبغي أن يكون جزءًا من عملية صنع القرار".