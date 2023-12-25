عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

العائلة المالكة تضطهد الأمير هاري من جديد.. هذه المرة بسبب فيلم

صدى البلد

تعرض الأمير هاري لمعاملة سيئة من جديد، من العائلة المالكة عندما تم استبعاد الابن الأصغر للملك تشارلز من فيلم وثائقي جديد لهيئة الإذاعة البريطانية، يعرض الفيلم الوثائقي بعض الأعضاء الرئيسيين في العائلة المالكة وهو يعكس وفاة الملكة إليزابيث ويلقي نظرة على السنة الأولى للملك تشارلز على العرش.

ووفقا لموقع “هندوستان تايمز” في وقت سابق من هذا العام، حضر الأمير هاري تتويج الملك تشارلز، لكن لم يتم تضمينه في الفيلم الوثائقي، حتى بشكل عابر.

txt

لإصلاح علاقتهما مع العائلة المالكة.. الأمير هاري وزوجته يتبعان استراتيجية جديدة|فما القصة؟

txt

هاري ضحية للقرصنة.. ماذا يحدث للأمير البريطاني؟

 يتبع الفيلم الوثائقي الاستعدادات للحفل في مايو. يُظهر أيضًا لحظات أخرى مثل لحظة نسيان رئيس أساقفة كانتربري سطوره أثناء التدريب.

يقول رئيس الأساقفة جوستين ويلبي عن عدم معرفته بالكلمات أثناء إحدى التدريبات العديدة الخاصة بالحفل.

على الرغم من علاقته المضطربة مع والده، سافر الأمير هاري إلى لندن من منزله في كاليفورنيا ليكون في كنيسة وستمنستر لتتويج والده. على الرغم من أن زوجته ميجان ماركل وطفليهما اختاروا البقاء في المنزل في كاليفورنيا.

من يظهر أيضًا في الفيلم الوثائقي

وقالت الأميرة رويال، شقيقة الملك تشارلز، التي ظلت قريبة من الملكة الراحلة طوال حياتها، إن الملك كان قلقًا بشأن الموت خارج لندن.

وقالت: "أعتقد أنه كانت هناك لحظة شعرت فيها أن الأمر سيكون أكثر صعوبة إذا ماتت في بالمورال"، مضيفة: "أعتقد أننا حاولنا إقناعها بأن ذلك لا ينبغي أن يكون جزءًا من عملية صنع القرار".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانية نزل 50 جنيهًا | أسعار الدواجن تتراجع بقوة اليوم الاثنين بالأسواق

صرف المعاشات الاثنين المقبل |اعرف حقيقة الزيادة الجديدة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق المتمرد خلال الانتقالات الشتوية

عرض بلجيكي جديد لضم نجم الأهلى في يناير.. تفاصيل

مهاجم جديد للأهلي.. فتحي مبروك يفجر مفاجأة

7 درجات| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذه الظاهرة

كان مصمم .. اعترافات صادمة لفتاة ضحية سائق الهرم

تشابه الأسماء أنهى حياته| قصة مأساوية لعريس الخانكة.. مات بعد زواجه بـ 25 يوما

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو: مفاجأة عن متحور كورونا الجديد.. وتحذير عاجل من الأرصاد لـ المواطنين

الشعبة العامة للذهب تنفي توقف حركة البيع وتوضح أسباب تذبذب الأسعار بالأسواق

ليست قريبة من نهايتها.. نبأ صادم من نتنياهو بشأن الحرب في غزة

بالأرقام|قطف ثمار البورصة المصرية لعام 2023.. ومرشحة لاستهداف قمم تاريخية السنة القادمة

النشرة الدينية| الأزهر: الصوم في الشتاء عبادة عظيمة سهلة الاغتنام.. وهذه أفضل طريقة لعلاج الطفل المحسود

غياب حسام البدري وانهيار شقيقه في جنازة والدتهما .. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ49.. إطلالات أثارت الجدل لـ غادة عادل

فساتين شهر ديسمبر.. أجرأ إطلالات إلهام شاهين المثيرة للجدل بالسوشيال ميديا

غياب حسام البدري وانهيار شقيقه في جنازة والدتهما .. تفاصيل

طريقة عمل سلطة الكبدة بلسان العصفور | بأسهل الخطوات

فيديو

"بحب المحشي".. نسرين طافش توضح سبب فشل زيجات الفنانين

حصاد 2023| أعمال فنية وحملات تبرع.. كيف دعم نجوم الفن الفضية الفلسطينية؟

تخفيف الأحمال وموعد انتهاء قطع التيار وإجراءات الحكومة.. تغطية خاصة | فيديو

هيزيد تاني.. ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير ونصيحة من الشعبة للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ