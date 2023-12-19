لإصلاح علاقتهما مع العائلة المالكة.. الأمير هاري وزوجته يتبعان استراتيجية جديدة|فما القصة؟

الأمير هاري وزوجته يغازلان العائلة المالكة.. كشف تقرير نشرته صحيفة “Daily Express” اعتزام الزوجين اتباع استراتيجية جديدة لإصلاح العلاقة مع العائلة، بعد أنباء تلقيهما دعوة لقضاء عيد الميلاد مع العائلة المالكة في ساندرينجهام، فما القصة؟

ذكر التقرير أن دوق ساسكس قرر اللعب على وتر عاطفي لدى الملك لتخفيف التوترات مع العائلة المالكة عن طريق مقابلة الملك تشارلز مع ابني “هاري” آرتشي وليليبيت، وسبق أن استخدم هاري وميجان طفليهما للتقرب من الملك عن طريق مقطع فيديو للتهنئة من الأميرين، كما تلقى اتصالا هاتفيا دافئًا من نجله الأصغر.

جاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية “العربية”.

وتوترت العلاقات بين دوق ودوقة ساسكس والعائلة المالكة منذ إعلانهما التنحي عن واجباتهما الملكية عام 2020، ووجه بعدها هاري وميجان انتقادات لاذعة ضد أفراد العائلة خلال مقابلتهما مع المذيعة الأمريكية أوبرا وينفري، ثم مسلسلهما الوثائقي على منصة “نتفليكس”، ومذكرات هاري التي حملت عنوان “البديل” مطلع العام الجاري.



كما نشر المؤلف الملكي أوميد سكوبي كتابًا بعنوان “نهاية اللعبة” هاجم فيه العائلة المالكة، ما أثار المزيد من الشكوك عن وجود مصالحة بين دوق ساسكي والعائلة المالكة.