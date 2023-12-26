عرض فيلم «فليحيا أبو الفصاد» في مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا.. الخميس

قال المخرج حازم مصطفى، إن فيلمه الروائي القصير "فليحيا أبو الفصاد" سيتم عرضه، الخميس، بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا، وذلك ضمن برنامج سينما المرأة.

وكشف مصطفى، عن أنه كان من المفترض عرض الفيلم يوم 18 ديسمبر 2023، لكن تم تأجيله؛ نظرًا لحالة الحداد التي أعلنتها وزارة الثقافة لوفاة أمير دولة الكويت.

ونوه بأن الفيلم مَثَّل مصر خلال الفترة الأخيرة في أكثر من مهرجان سينمائي، من بينها مهرجان "هوليوود للفيلم العربي" الذي أُقِيم بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وأضاف مصطفى أن فيلمه "فليحيا أبو الفصاد" يناقش مشكلة شائعة في المجتمعات العربية، وهي الجفاف العاطفي، وعدم التفاهم الذي يوجد بين جيلين مختلفين، ويتم طرح المشكلة من خلال أحداث الفيلم التي تدور حول طفل يعيش مع جدته ويعاني الاثنان من جفاف عاطفي يوثر بالسلب على علاقتهما.

الفيلم سيناريو وحوار وإخراج حازم مصطفى، وبطولة الفنانة منى أبو سديرة والطفل يوسف حسام، وإنتاج المركز القومي للسينما.