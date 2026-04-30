محافظات

رئيس جامعة دمنهور يستقبل المعيدين الجدد بالحاسبات والمعلومات ويؤكد : أنتم قاطرة التحول الرقمي

ساندي رضا

استقبل الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس الجامعة، المعيدين الجدد بكلية الحاسبات والمعلومات، بحضور الدكتور عمرو أبو هاني، قائم بأعمال عميد كلية الحاسبات والمعلومات، لتهنئتهم بمناسبة صدور قرارات تعيينهم، واستعراض رؤيتهم ودورهم المحوري في المرحلة المقبلة.

استهل "ترابيس" اللقاء بتقديم التهنئة للمعيدين الجدد، معربا عن بالغ فخره بما حققوه من نتائج متميزة، مؤكدا أن  استثمار جامعة دمنهور الحقيقي يكمن في عقول شبابها، لافتا إلى أننا اليوم لا نحتفل بتعيين معيدين جدد فحسب، بل نعلن عن انطلاق كتيبة جديدة من صناع المستقبل، الذين لا يعدوا مجرد أعضاء هيئة معاونة، بل شركاء استراتيجيون في معركة التميز الأكاديمي وقاطرة التحول الرقمي الذي تتبناه جامعة دمنهور، مطالبا إياهم أن يكونوا قدوة في الالتزام والأخلاق، وجنودًا في ميدان البحث العلمي التطبيقي، وأن يعملوا على ربط أبحاثهم ورسائلهم العلمية مباشرة باحتياجات الدولة والمجتمع. 

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو أبو هاني، أن هذا اليوم يمثل محطة فارقة في مسيرة كلية الحاسبات والمعلومات، تفخر فيه الكلية بانضمام هذه النخبة من الخريجين المتفوقين الذين أثبتوا جدارتهم وتميزهم في تخصصات المستقبل في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وعلوم البيانات، مؤكدا حرص الكلية على الالتزام بتوفير بيئة بحثية محفزة وبرامج تأهيل متقدمة، إيمانًا بأن بناء الباحث يبدأ من اليوم الأول لتعيينه. 

من جانبهم عبّر المعيدون الجدد وهم" المهندس مصطفى هندي، المهندس عبد الرحمن سعد، المهندس محمود الفقي، المهندسة مريم البصيلي، المهندسة نورهان الدبابي"، عن بالغ شكرهم وامتنانهم لإدارة الجامعة، على الدعم اللامحدود للشباب، متعهدين بأن يكونوا على قدر المسؤولية، وأن يضعوا نصب أعينهم رفعة شأن الجامعة، وأن يسخروا كل طاقاتهم ومعارفهم لخدمة الطلاب والارتقاء بالبحث العلمي.

واختتم رئيس جامعة دمنهور اللقاء بالتأكيد على أن أبواب الجامعة ستظل مفتوحة دائمًا لدعم طموحات شباب الباحثين، موجهًا بتذليل كافة العقبات أمامهم لبدء مسيرتهم العلمية بقوة.

