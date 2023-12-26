ضياء رشوان: الأرقام المرعبة بالعدوان على غزة عكست بوصلة الرأي العام الدولي

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أن المراقبين المحايدين أقروا أن حجم الدمار الذي شهدته غزة منذ 7 أكتوبر لم تشهده أوروبا خلال أعنف حرب في التاريخ هي الحرب العالمية الثانية.

وقال ضياء رشوان في حواره على قناة “ إكسترا نيوز”، :" هناك 100 ألف شهيد فلسطيني ارتقوا خلال الصراع العربي الإسرائيلي طول 75 عاما، 20% منهم ارتقوا في آخر 75 يوما، وهذا يعكس حجم الإجرام الإسرائيلي الحالي في قطاع غزة".

وأضاف ضياء رشوان :" هذه الأرقام المرعبة عكست بوصلة الرأي العام الدولي، ولو كانت كل وسائل الإعلام تضافرت لتعيد القضية الفلسطينية للواجهة العالمية لم تكن تنجح في ما نجح فيه دماء الشهداء الذين أعادوها لصدارة المشهد".

ولفت ضياء رشوان إلى أن أقصى عدد من الأطفال سقطوا في صراعات مسلحة حول العالم خلال عام واحد كان 600 طفل، بينما ارتقى في غزة وحدها منذ 7 أكتوبر 8 آلاف طفل.