الحمصاني: الحكومة تدرس إجراءات ومبادرات لضبط الأسواق وأسعار السلع

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن ملف أسعار السلع الأساسية وضبط الأسواق يحظى بأولوية قصوى لدى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء 26 ديسمبر، أن هذا الملف يشهد متابعة يومية من رئيس الوزراء، وأنّ هناك آليات مُطبقة من قبل الوزارات المعنية، وفي مقدمتها وزارة التموين والتجارة الداخلية في هذا الإطار.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن هناك إجراءات ومبادرات تتم دراستها في الفترة الحالية لضبط الأسواق وأسعار السلع، مبديا تطلعه لإعلانها في الفترة المقبلة مع اكتمالها.

ضخ المزيد من السلع في الأسواق

وأعلن أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تناول خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء كل الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضبط أسعار السلع وضخ المزيد منها في الأسواق، وأن كل الوزارات تنفذ اختصاصاتها فيما يتضمن العمل على توفير السلع الأساسية ومحاربة أي ممارسات ضارة بالأسواق والأسعار.