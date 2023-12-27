عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

حصاد 2023.. أبرز هواتف الفلاجشيب التي أطلقتها أوبو خلال العام

أبرز هواتف الفلاجشيب
أبرز هواتف الفلاجشيب التي أطلقتها أوبو خلال العام

على مدار عام 2023، أطلقت شركة أوبو Oppo العالمية عدة هواتف ذكية من فئة الفلاجشيب الرائدة، حيث تفوقت هذه الأجهزة على المنافسين في الأداء والتصميم والتقنية.

 

حصاد 2023.. أبرز هواتف هونر Honor التي تم إطلاقها خلال العام

حصاد 2023.. أبرز هواتف أندرويد من الفئة المتوسطة لهذا العام

 

أبرز هواتف الفلاجشيب التي أطلقتها أوبو خلال العام

من بين هذه الأجهزة، أطلقت أوبو هاتفها الذكي Find X6 Pro، الذي تميز بتصميم أنيق وجذاب، وشاشة عالية الدقة بمقاس 6.82 بوصة، ومعالج قوي وسريع من نوع Snapdragon 8 Gen 2، وتقنية الجيل الخامس 5G التي تمكن المستخدمين من تجربة سرعة الإنترنت الفائقة، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الهاتف على كاميرات ذكية متعددة بدقة 50 ميجابكسل، تمكن المستخدمين من التقاط الصور الرائعة وتسجيل الفيديو بجودة عالية.

Find X6 Pro

وتضمن حصاد أوبو لعام 2023 أيضا إطلاق هاتفها الذكي Oppo K11، والذي يتميز بشاشة عالية الدقة بمقاس 6.7 بوصة، ومعالج قوي وسريع من نوع Snapdragon 782G، وذاكرة تخزين داخلي كبيرة تصل لـ 512 جيجابايت، وعدة كاميرات ذكية متعددة تمكن المستخدمين من التقاط الصور الرائعة.

Oppo K11

وأيضا أطلقت أوبو هاتفها الذكي القابل للطي Oppo Find N3، والذي يحتوي على شاشة مرنة عالية الدقة بمقاس 7.82 بوصة، وشاشة خارجية بقياس 6.31 بوصة ومعالج قوي وسريع من نوع Snapdragon 8 Gen 2، وتقنية الجيل الخامس 5G، وعدة كاميرات ذكية متعددة مثل كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل تمكن المستخدمين من التقاط الصور الرائعة، ويحتوي الهاتف أيضًا على بطارية كبيرة بسعة 4805 مللى أمبير وشحن سريع للغاية بقدرة 67 وات.

Oppo Find N3

وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت أوبو هاتف Find N3 Flip، الذي يأتي كمنافس قوى في مجال الأجهزة القابلة للطي بشكل أفقي، فهو يتميز بشاشة خارجية مستطيلة الشكل بقياس 3.26 بوصة، وشاشة داخلية مرنة بقياس 6.8 بوصة، ومعالج قوي من نوع Dimensity 9200، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وبطارية بقوة 4300 مللى أمبير، وشاحن سريع بقدرة 44 وات.

Find N3 Flip

وأخيرا، أطلقت أوبو هاتفها الذكي المميز Oppo A2 Pro، الذي يتميز بتصميم أنيق وجذاب، وشاشة عالية الدقة بمقاس 6.7 بوصة، ومعالج قوي وسريع من نوع Dimensity 7050، وتقنية الجيل الخامس 5G التي تمكن المستخدمين من تجربة سرعة الإنترنت الفائقة، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الهاتف على كاميرات ذكية متعددة بدقة 64 ميجابكسل، إلى جانب بطارية ضخمة بقوة 5000 مللي أمبير، وشاحن سريع بقدرة 67 وات.

Oppo A2 Pro
أوبو OPPO هواتف أوبو هواتف الفلاجشيب حصاد 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نص اتهام مدير الكسب غير المشروع و6 آخرين بتلقي رشاوى وتسريب معلومات سرية

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا جديدا من الفاسدين بوزارة التموين| تفاصيل

بعد توافر الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

كيف تشتري السكر بنصف الثمن.. واحصل عليه بـ 12.5 جنيه من هنا

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

400 جنيه في لحظة| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد القفزة التاريخية

أسعار الذهب لجميع الأعيرة اليوم

بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

موضوعات متعلقة

تدعم الاتصال بالأقمار الصناعية.. هواوي تغزو الأسواق بتشكيلة Nova 12

موبايل Galaxy A23 5G أحدث هاتف يعمل بـ أندرويد 14 من سامسونج

بكاميرا سيلفي بدقة 60 ميجابكسل.. هواوي تطلق هاتف Nova 12

لو فيسبوك ماسنجر عطلان.. 5 نصائح تساعدك على حل المشكلة

على قد الإيد.. أرخص موبايل شاومي لمحدودي الدخل

مقارنة بين ريلمي جي تي 5برو وRealme GT 5 Pro.. ما الفرق؟

موبايل Oppo A77s يتلقى أندرويد 14 من أوبو

شاشة كبيرة وبطارية ضخمة.. هونر تطلق تابلت أندرويد بسعر رخيص

ترشيحاتنا

متطرف يهودي يعلق رأس حمار على قبور الصحابة بالمسجد الأقصى.. والأوقاف الفلسطينية تستنكر

الرئيس السيسي والعاهل الأردني يشددان على ضرورة وقف إطلاق النار بغزة

الكنز.. تفاصيل العثور على تماثيل فرعونية في منزل موظف بالمنيا

بعد انتقاد كوريا الجنوبية.. سفارة إسرائيل تزيل فيديو فبركته لهجوم مفترض على سيئول

دعاء قدوم العام الجديد.. اللهم عام جديد من عمري

الزمالك يكشف أسباب الاعتذار عن عدم المشاركة في كأس الرابطة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالتها أشعلت السوشيال ميديا.. صور جديدة من خطوبة فنانة عراقية شهيرة

تعرضت لإغماء ودخلت المستشفى.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل مرضها وأسرار نجوم برنامجها

منخفض جوي يضرب البلاد وسقوط أمطار.. احذر من طقس الساعات القادمة

بسبب إمام عاشور| الزمالك يطالب بحقوق الرعاية.. وقرار منتظر من الاتحاد الدولي

فيديو

تعرضت لإغماء ودخلت المستشفى.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل مرضها وأسرار نجوم برنامجها

15 عاما| عودة كريم عبد العزيز ومنى زكي للعمل معا وطارق العريان يكشف التفاصيل

ردت بنفسها.. حقيقة إعجاب الحكمة الأمريكية توري بيتسو بـ«الشناوي» /فيديوجراف

شاهد.. روبوت تسلا يهاجم مهندسًا في مصنع الشركة بتكساس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ