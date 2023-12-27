حصاد 2023.. أبرز هواتف الفلاجشيب التي أطلقتها أوبو خلال العام

على مدار عام 2023، أطلقت شركة أوبو Oppo العالمية عدة هواتف ذكية من فئة الفلاجشيب الرائدة، حيث تفوقت هذه الأجهزة على المنافسين في الأداء والتصميم والتقنية.

أبرز هواتف الفلاجشيب التي أطلقتها أوبو خلال العام

من بين هذه الأجهزة، أطلقت أوبو هاتفها الذكي Find X6 Pro، الذي تميز بتصميم أنيق وجذاب، وشاشة عالية الدقة بمقاس 6.82 بوصة، ومعالج قوي وسريع من نوع Snapdragon 8 Gen 2، وتقنية الجيل الخامس 5G التي تمكن المستخدمين من تجربة سرعة الإنترنت الفائقة، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الهاتف على كاميرات ذكية متعددة بدقة 50 ميجابكسل، تمكن المستخدمين من التقاط الصور الرائعة وتسجيل الفيديو بجودة عالية.

Find X6 Pro

وتضمن حصاد أوبو لعام 2023 أيضا إطلاق هاتفها الذكي Oppo K11، والذي يتميز بشاشة عالية الدقة بمقاس 6.7 بوصة، ومعالج قوي وسريع من نوع Snapdragon 782G، وذاكرة تخزين داخلي كبيرة تصل لـ 512 جيجابايت، وعدة كاميرات ذكية متعددة تمكن المستخدمين من التقاط الصور الرائعة.

Oppo K11

وأيضا أطلقت أوبو هاتفها الذكي القابل للطي Oppo Find N3، والذي يحتوي على شاشة مرنة عالية الدقة بمقاس 7.82 بوصة، وشاشة خارجية بقياس 6.31 بوصة ومعالج قوي وسريع من نوع Snapdragon 8 Gen 2، وتقنية الجيل الخامس 5G، وعدة كاميرات ذكية متعددة مثل كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل تمكن المستخدمين من التقاط الصور الرائعة، ويحتوي الهاتف أيضًا على بطارية كبيرة بسعة 4805 مللى أمبير وشحن سريع للغاية بقدرة 67 وات.

Oppo Find N3

وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت أوبو هاتف Find N3 Flip، الذي يأتي كمنافس قوى في مجال الأجهزة القابلة للطي بشكل أفقي، فهو يتميز بشاشة خارجية مستطيلة الشكل بقياس 3.26 بوصة، وشاشة داخلية مرنة بقياس 6.8 بوصة، ومعالج قوي من نوع Dimensity 9200، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وبطارية بقوة 4300 مللى أمبير، وشاحن سريع بقدرة 44 وات.

Find N3 Flip

وأخيرا، أطلقت أوبو هاتفها الذكي المميز Oppo A2 Pro، الذي يتميز بتصميم أنيق وجذاب، وشاشة عالية الدقة بمقاس 6.7 بوصة، ومعالج قوي وسريع من نوع Dimensity 7050، وتقنية الجيل الخامس 5G التي تمكن المستخدمين من تجربة سرعة الإنترنت الفائقة، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الهاتف على كاميرات ذكية متعددة بدقة 64 ميجابكسل، إلى جانب بطارية ضخمة بقوة 5000 مللي أمبير، وشاحن سريع بقدرة 67 وات.