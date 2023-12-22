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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

حصاد 2023.. أبرز هواتف أندرويد من الفئة المتوسطة لهذا العام

أبرز هواتف أندرويد
أبرز هواتف أندرويد من الفئة المتوسطة لعام 2023

تم إطلاق العديد من هواتف أندرويد ضمن الفئة المتوسطة خلال عام 2023، وقد حققت العديد منها نجاحا كبيرا في السوق، وفيما يلي سنستعرض أفضل الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة التي صدرت في عام 2023.

 

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أبرز هواتف أندرويد من الفئة المتوسطة لعام 2023

1. هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro:

يتميز هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro، بشاشة كبيرة بقياس 6.67 بوصة، من نوع OLED، وبجودة عرض FHD+، تبلغ دقتها 1220 × 2712 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ويمتاز الهاتف بكاميرا خليفة ثلاثية بدقة 200 + 8 + 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويتم تشغيل هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 7s Gen 2، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، ويحتوي الهاتف على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5100 مللي أمبير، تدعم الشحن الخارق السريع بقدرة 67 وات.

ويتوفر هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro، في الأسواق العالمية مقابل سعر 180 يورو (أي ما يعادل 5850 جنيه مصري).

شاومي Redmi Note 13 Pro

2. هاتف سامسونج Galaxy F54:

يتميز هاتف سامسونج Galaxy F54، بشاشة من نوع Super AMOLED Plus، بقياس 6.7 بوصة، بجودة عرض Full HD + تبلغ دقتها 2400 × 1080 بكسل ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ويتمتع الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 108 + 8 + 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ويتم تشغيل هاتف سامسونج Galaxy F54، بواسطة معالج الشركة من نوع Exynos 1380، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، ويحتوي الهاتف على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات.

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy F54، في الأسواق العالمية مقابل سعر 365 دولار (أي ما يعادل 11.278 جنيها مصريا).

سامسونج Galaxy F54

3. هاتف أوبو Oppo Reno 10:

يتميز هاتف أوبو Oppo Reno 10، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة، بدقة 1080×2412 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ويتمتع الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64 + 32+ 8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ويتم تشغيل هاتف أوبو Oppo Reno 10، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 7050، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، ويحتوي الهاتف على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 67وات.

ويتوفر هاتف أوبو Oppo Reno 10، في الأسواق العالمية مقابل سعر 354 دولار (أي ما يعادل 10.937 جنيها مصريا).

هاتف أوبو Oppo Reno 10

4. هاتف فيفو Vivo V29e:

يتميز هاتف فيفو Vivo V29e، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.67 بوصة، وبدقة FHD + تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ويتمتع الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 64 + 8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل.

ويتم تشغيل هاتف فيفو Vivo V29e، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 695، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، ويحتوي الهاتف على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 4800 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 44 وات.

ويتوفر هاتف فيفو Vivo V29e، في الأسواق العالمية مقابل سعر 336 دولار (أي ما يعادل 10.380 جنيها مصريا).

هاتف فيفو Vivo V29e

5. هاتف هونر Honor X9b:

 يتميز هاتف هونر Honor X9b، بشاشة عرض منحنية من نوع AMOLED، بقياس 6.78 بوصة، بجودة عرض FullHD+ تبلغ دقتها 1200 × 2652 بكسل، تدعم معدل يصل إلى 120 هرتز، ويتمتع الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 108 + 5+ 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

ويتم تشغيل هاتف هونر Honor X9b، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 6 Gen 1، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، ويحتوي الهاتف على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5800 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 35 وات.

ويتوفر هاتف هونر Honor X9b، في الأسواق العالمية مقابل سعر 350 دولار (أي ما يعادل 10.815 جنيها مصريا).

هاتف هونر Honor X9b
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