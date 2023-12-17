حصاد 2023.. أفضل تطبيقات المراسلة على أندرويد لهذا العام

تعتبر تطبيقات المراسلة من أكثر التطبيقات استخداما في العالم، وخاصة بالنسبة لمستخدمي أندرويد، ومن بين هذه التطبيقات ثمة العديد من الخيارات المميزة التي توفر تجربة مريحة وآمنة للمستخدمين.

ومن أفضل تطبيقات المراسلة على أندرويد تطبيق "واتساب" الذي يتيح إرسال النصوص والصور ومقاطع الفيديو بالإضافة إلى محادثات الصوت والفيديو المجانية، كما يتوفر تطبيق "تيليجرام" الذي يتميز بسرعة الرسائل والدردشات الجماعية وإرسال الملفات الكبيرة.

وتعتبر تطبيقات التراسل مثل "ماسنجر" و"فايبر" أخرى من البرامج الشهيرة على أندرويد في هذا المجال، والتي توفر مجموعة متنوعة من الميزات والخيارات للمستخدمين.

أفضل تطبيقات المراسلة على أندرويد لعام 2023

1. تطبيق واتساب:

بعد أن هيمن على مشهد المراسلة لأكثر من عقد من الزمن، يعد واتساب هو تطبيق المراسلة المفضل للكثيرين حول العالم، يتيح هذا التطبيق إرسال الرسائل النصية والصوتية والمرئية بسهولة ومجانا لجميع المستخدمين، كما يتيح واتساب إنشاء مجموعات المحادثة والمكالمات الجماعية لتسهيل التواصل بين الأصدقاء والعائلة والزملاء في العمل، يعتبر واتساب تطبيقًا آمنا وموثوقا به، كما يوفر خاصية تشفير الرسائل النصية والمحادثات لحماية خصوصية المستخدمين.

تطبيق واتساب

2. تطبيق تيليجرام:

يعد تطبيق تيليجرام واحدا من أفضل تطبيقات المراسلة في العالم العربي، يتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية التواصل بشكل آمن ومشفر، ويدعم العديد من اللغات بما في ذلك اللغة العربية، كما يتيح التطبيق ميزات رائعة مثل تبادل الملفات الكبيرة والمجموعات المفتوحة والخاصة، بالإضافة إلى إمكانية التحكم في خصوصية المحادثات وإرسال الرسائل المؤقتة.

ويشتهر التطبيق إلى حد كبير هذه الأيام بالحصول على الأفلام وعروض الويب والمحتويات الأخرى من العديد من مجتمعاته الكبيرة، كما يمكن للمستخدمين مشاركة ملفات يصل حجمها إلى 2 جيجابايت على مجموعاتها، مما يجعلها أكثر ملاءمة لتوزيع الوسائط، بشكل عام، فإن تيليجرام يعتبر تطبيقا رائعا للمراسلة يناسب احتياجات الكثير من المستخدمين في العالم العربي.

تطبيق تيليجرام

3. تطبيق فيسبوك ماسنجر:

بدأ ماسنجر كتطبيق مراسلة بسيط للدردشة مع أصدقائك على فيسبوك، وقد شهد تطورا كبيرا بشكل تدريجي وأصبح خدمة ذات قدرة عالية تقدم أكثر مما قد يحتاجه معظم المستخدمين، تشبه ميزات ماسنجر إلى حد ما مميزات واتساب، ولكن الاختلاف الأكبر هو قدرته على الوصول إلى جهات اتصال فيسبوك والرسائل النصية القصيرة في تطبيق واحد.

وكما يمكنك إجراء مكالمات فيديو، ونشر قصص على مدار 24 ساعة، وإرسال ملصقات، والتفاعل مع روبوتات الدردشة، إلى جانب القدرة على إنشاء دردشة سرية تختفي رسائلها بمجرد قراءتها.

تطبيق فيسبوك ماسنجر

4. تطبيق سيجنال:

تعتبر تطبيقات المراسلة من الأدوات الأساسية في عالم التواصل الاجتماعي، ومن أفضلها حاليا يأتي سيجنال الذي يتميز بسهولة الاستخدام والقدرة على التواصل مع المستخدمين في جميع أنحاء العالم، وهو يأتي كبديل شديد الأمان والخصوصية لتطبيق واتساب، حيث يوفر تطبيق سيجنال ميزات مثل تشفير نهاية إلى نهاية وعدم جمع البيانات الشخصية للمستخدمين، مما يجعله الخيار المثالي لأولئك الذين يهتمون بشدة بسلامة محادثاتهم.

يفخر سيجنال بتقديم منصة مشفرة شاملة للمحادثات النصية والصوتية والمرئية مع الأصدقاء والعائلة والمجموعات، تتضمن بعض الميزات البارزة مثل القدرة على جدولة الرسائل، ومشاركة القصص، وتخصيص واجهة المستخدم بالسمات المميزة، وإجراء عمليات دفع داخل التطبيق، ومشاركة روابط المجموعة أو رموز QR، ولوحة مفاتيح متخفية.

تطبيق سجنال

5. تطبيق ديسكورد:

يعد تطبيق ديسكورد Discord أحد أفضل تطبيقات المراسلة للتواصل الصوتي والمرئي، فهو أكثر من تطبيق للتراسل حيث يتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية الاتصال الآمن والفعال مع أصدقائهم وزملائهم في العمل أو في الألعاب، يمكن للمستخدمين عمل أكثر من قناة للدردشة بغية تجميع الأشخاص بنفس الاهتمامات، ويمكن استخدامه على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة، مما يتيح للمستخدمين التواصل والتفاعل في أي وقت ومن أي مكان.