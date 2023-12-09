يعتبر 2023 عاما مميزا بالنسبة لشركة هواوي Huawei، حيث تمكنت عملاقة التقنية الصينية من أطاحت شركة آبل في السوق الصيني بعد إطلاق هاتفها الجديد Huawei Mate 60، الذي باعت منه 1.6 مليون وحدة في ستة أسابيع فقط في الصين متفوقة بذلك على مبيعات سلسلة iPhone 15 التي كانت مخيبة للآمال في معظم الأسواق.

وإلى جانب العديد من الإنجازات على مدار العام أطلقت شركة هواوي مجموعة مميز من أفضل هواتفها الذكية في السوق، والتي جاءت كالتالي:

أفضل هواتف هواوي Huawei لعام 2023

1. هاتف هواوي Mate 60 Pro:

يعد Mate 60 Pro دليلا على أن هواوي تحتل مكانة قوية في سوق الهواتف الذكية، ويتميز الهاتف بإمكانات رائدة من حيث الكاميرا والشاشة وعمر البطارية، ويمكن لهذا الهاتف أن يتفوق على أفضل هواتف أندرويد، وتوفر إعدادات الكاميرا مكانة كبيرة للهاتف ليحتل الصدارة في مجال الهواتف ذو الكاميرات الرقمية.

وبالنسبة لمواصفاته، يأتي هاتف هواوي Mate 60 Pro، مع شاشة من نوع LTPO OLED، يبلغ قياسها 6.82 بوصة، بجودة عرض HD +، تبلغ دقتها 1212 × 2616 بكسل، يمكنها عرض مليار لون، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، تتميز الشاشة بطبقة حماية من زجاج كونلون من الجيل الثاني Kunlun Glass 2.

ويعمل هاتف هواوي Mate 60 Pro، بمعالج Kirin 9000s، والمطور بدقة تصنيع 7 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت، قابلة للتوسيع حتى 256 جيجابايت عبر بطاقات الذاكرة الخارجية NM.

ويتمتع هاتف هواوي Mate 60 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية تحتوي على مستشعر بدقة 50 ميجابكسل وعدسة تدعم تقنية OIS، متصلة بعدسة مقربة بدقة 48 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا إمامية بدقة 13 ميجابكسل.

ويحزم هاتف هواوي Mate 60 Pro، ببطارية ضخمة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع وفقا لمعيار SuperCharge بقدرة 88 وات.

Mate 60 Pro

2. هاتف هواوي Mate X5:

يعد Mate X5، أحدث هاتف قابل للطي من إنتاج شركة هواوي، والذي تم طرحه للبيع في بلدان حول العالم والترويج له بأنه أرخص منافس لهواتف سامسونج Galaxy Z Fold القابلة للطي.

وبالنسبة لمواصفاته، يتميز هاتف هواوي Mate X5، بشاشة داخلية من نوع LTPO OLED بقياس 7.85 بوصة، وبدقة 2496×2224 بكسل، وشاشة خارجية من نوع LTPO OLED، وبقياس 6.4 بوصة، وبدقة 2504×1080 بكسل مع طبقة حماية من زجاج Kunlun.

ويمتاز هاتف Mate X5، بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، وكاميرا ثانية للتصوير الفائق العرض بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وكاميرا ثالثة بدقة 12 ميجابكسل لتصوير العمق مع فتحة عدسة f/3.4 مع تقريب بصري بمعدل قدره x5.

ويعمل هاتف هواوي Mate X5، بمعالج Kirin 9000s، والمطور بدقة تصنيع 7 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت، قابلة للتوسيع حتى 256 جيجابايت عبر بطاقات الذاكرة الخارجية NM.

ويحتوي هاتف Mate X5 القابل للطي، على بطارية كبيرة بقوة 5060 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي بقدرة 66 وات، والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 7.5 وات.

هواوي Mate X5

3. هاتف هواوي Huawei P60 Pro:

يعد Huawei P60 Pro هاتفا رائد من هواوي يتفوق في مظهره وأسعاره المعقولة على ألأجهزة الرائدة من سامسونج وآبل، مع تصميم أنيق يمكن أن يكون منافسا قويا لأفضل أجهزة أندرويد.

وبالنسبة لمواصفاته، يتميز هاتف Huawei P60 Pro، بشاشة من نوع LTPO OLED بقياس 6.67 بوصة، وبجودة عرض FHD +، تبلغ دقتها 2700 × 1220 بكسل، تدعم معدل تحديث متكيف 1-120 هرتز، تتميز بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Kunlun.

ويعمل هاتف Huawei P60 Pro، بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8+ 4G، مع معالج رسوميات من نوع Adreno GPU، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

ويمتاز هاتف Huawei P60 Pro، بإعداد كاميرا IMAGE ثلاثية مع كاميرا بدقة 48 ميجابكسل ذات إضاءة فائقة، مصحوبة بكاميرا بزاوية عريضة بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 48 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا سيلفي هي عدسة واحدة بدقة 13 ميجابكسل بزاوية عريضة F2.4. يمكنها تصوير مقاطع فيديو بدقة 4K ووضع HDR وتصوير 30 إطارا في الثانية و 60 إطارا في الثانية و 1080 بكسل عند 960 إطارا في الثانية.

ويحتوى هاتف هواوي Huawei P60 Pro، على بطارية بسعة 4815 مللي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 88 وات، كما يدعم الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 وات.

Huawei P60 Pro

4. هاتف هواوي Huawei Nova 11 Ultra:

يعد Huawei Nova 11 Ultra خيارا متوسط المدى من هواوي بإمكانات رائدة، خاصة لأولئك الذين يغريهم العرض الممتاز، من بين الأفضل من حيث السعر، أو احتمال الحصول على مساحة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت بسعر مناسب.

وبالنسبة لمواصفاته، يتميز هاتف Huawei Nova 11 Ultra، بشاشة منحنية من نوع AMOLED، بقياس 6.78 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، وتبلغ دقتها 2652×1200 بكسل، وتتميز الشاشة بطبقة حماية من زجاج Kulun Glass.

ويتمتع هاتف هواوي Huawei Nova 11 Ultra، بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر من نوع RYYB، مصحوبة بعدسة فائقة الدقة بدقة 8 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية مزدوجة، بدقة 60 ميجابكسل وكاميرا ثانوية بدقة 8 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف هواوي Nova 11 Ultra، على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 100 وات، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل HarmonyOS من هواوي.

ويعمل هاتف Huawei Nova 11 Ultra، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 778G، المطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بمعالج رسوميات من نوع Adreno 642L.

Huawei Nova 11 Ultra

5. هاتف هواوي Enjoy 70:

يعد Enjoy 70 هاتفا منخفض التكلفة من هواوي، وبفضل التصميم الجذاب، والأداء القوي، وعمر البطارية الجيد، يعد هذا أحد أفضل الهواتف في هذا النطاق السعري.

وبالنسبة لمواصفاته، يتميز هاتف هواوي Enjoy 70، بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.75 بوصة، بدقة تبلغ 1600 × 720 بكسل تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز في الثانية.

ويعمل هاتف Huawei Enjoy 70، بواسطة مجموعة معالج هواوي من نوع HiSilicon Kirin 710A، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

ويحتوي هاتف Huawei Enjoy 70، على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، في المقدمة، يوجد كاميرا بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحزم هاتف Huawei Enjoy 70، بطارية ضخمة تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن بقوة 22.5 وات.