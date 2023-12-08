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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مميزات خيالية بأسعار زمان.. هواوي تطلق هاتف شبابي زهيد التكلفة

Huawei Enjoy 70
Huawei Enjoy 70

أطلقت شركة هواوي Huawei الصينية، مؤخرا هاتف Huawei Enjoy 70 لأول مرة في الصين، وهو هاتف ذكي ذو ميزانية محدودة يتميز بتصميم مستوحى من هواتف سلسلة P المتميزة.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، زودت هواوي هاتف Huawei Enjoy 70، بتصميم فريد من نوعه وإمكانيات متطورة، ويباع في الصين مقابل سعر زهيد يبلغ 170 دولار (أي ما يعادل 5.253 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 8 + 128 جيجابايت.

 

 

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مواصفات هاتف Huawei Enjoy 70

يتميز هاتف هواوي الجديد Huawei Enjoy 70 بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.75 بوصة، بدقة تبلغ 1600 × 720 بكسل تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز في الثانية.

 

Huawei Enjoy 70

يتم تشغيل هاتف Huawei Enjoy 70، بواسطة مجموعة معالج هواوي من نوع HiSilicon Kirin 710A، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت، ويعمل الهاتف بواسطة نظام التشغيل الصيني HarmonyOS 4.

ويحتوي هاتف Huawei Enjoy 70، على إعداد كاميرا خلفية مزدوجة يتكون من مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، في المقدمة، يوجد كاميرا بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

Huawei Enjoy 70

ويدعم الهاتف الذكي الذي يعمل بتقنية 4G فقط شبكة WiFi مزدوجة النطاق وتقنية Bluetooth 5.1 وGNSS، ويأتي الهاتف مزودا بمستشعر بصمة مثبت على الجانب للأمان البيومتري، ومنفذ شحن USB من النوع C.

ويحزم هاتف Huawei Enjoy 70، بطارية ضخمة تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن بقوة 22.5 وات.

Huawei Enjoy 70
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