حصاد 2023.. أبرز هواتف هونر Honor التي تم إطلاقها خلال العام

تم إطلاق الكثير من هواتف هونر Honor الجديدة على مدار عام 2023، والتي تميزت بتصميماتها الرائعة والمواصفات العالية التي تلبي احتياجات المستخدمين.

ومن بين الهواتف التي أطلقتها هونر في عام 2023، كان آخرها هاتف Honor 90 GT الذي يعد واحد من أبرز هواتف الفئة المتوسطة التي تتمتع بمواصفات عالية، فهو يتميز بشاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى بطارية بسعة 5000 مللي أمبير ومعالج قوي من نوع Snapdragon 8 Gen 2.

أبرز هواتف هونر Honor التي تم إطلاقها خلال 2023

1. هواتف هونر Honor 100:

تعد سلسلة Honor 100 دليلا على أن هونر تحتل مكانة قوية في سوق الهواتف الذكية، حيث تتميز هذه التشكيلة بشريحة فريدة لتقوية شبكات الاتصالات، وتضم هذه المجموعة هاتفين هما Honor 100 وHonor 100 Pro.

وبالنسبة لمواصفات الإصدار المتميز Honor 100 Pro، فهو يأتي بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.7 بوصة، بدقة 1224 × 2700 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ويتمتع بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 + 12+ 32 ميجابكسل، ويتميز الهاتف بكاميرا أمامية مزدوجة بدقة 50 + 2 ميجابكسل.

ويتم تشغيل هاتف هونر Honor 100 Pro، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2، والذي يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تبلغ سعتها 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت، ويحتوي الهاتف على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 100 وات، ويتوفر مقابل سعر يبدأ من 480 دولار (أي ما يعادل 14.828 جنيها مصريا).

هواتف هونر Honor 100

2. هاتف هونر Honor Magic Vs2:



يعد Honor Magic Vs2، هو الجيل الثاني من الهواتف القابلة للطي من إنتاج شركة هونر، والذي تم طرحه للبيع في بلدان حول العالم على أنه أنحف وأخف جهاز قابل للطي، والترويج له بأنه أرخص منافس لهواتف سامسونج Galaxy Z Fold القابلة للطي.

وبالنسبة لمواصفاته، يتميز هاتف Honor Magic Vs2، بشاشة داخلية مرنة قابلة للطي من نوع Foldable LTPO OLED، تصبح بقياس 7.9 بوصه عند فتحها كجهاز لوحي، بدقه 2156× 2344 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، بالإضافة إلى شاشة خارجية يمكن استخدمها كهاتف قياسي عند إغلاق الهاتف، بقياس 6.45 بوصة، من نوع LTPO OLED، بدقة 1060× 2376بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز.

ويعمل الهاتف بواسطة بمعالج كوالكوم Snapdragon 8+ Gen 1، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

وجاء الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر رئيسي من سوني IMX800 بدقة 50 + 20 + 12 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل، ويحتوي هاتف Honor Magic Vs2، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات، ويتوفر الهاتف مقابل سعر يبدأ من 1100 دولار (أي ما يعادل 34 ألف جنيه مصري).

هاتف Honor Magic Vs2

3. هاتف هونر Honor Magic 6 Lite:



يعد Honor Magic 6 Lite هاتفا متوسط التكلفة وبأسعار معقولة ويتفوق في مظهره، مع تصميم أنيق ونحيف يمكن أن ينتمي إلى هاتف يبلغ ضعف سعره على الأقل.

وبالنسبة لمواصفاته، يأتي هاتف هونر Honor Magic 6 Lite، بشاشة كبيرة منحنية الجوانب من نوع AMOLED، يبلغ قياسها 6.78 بوصة، بجودة عرض FHD +، وبدقة 1220 × 2652 بكسل، تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز.

ويعمل الهاتف بمعالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 6 Gen 1، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعتها 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

ويمتاز بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 108 + 5 + 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على بطارية ضخمة تبلغ سعتها 5800 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 35 وات، ويتوفر الهاتف مقابل سعر يبدأ من 350 دولار (أي ما يعادل 10.815 ألف جنيه مصري).

هونر Honor Magic 6 Lite

3. هاتف هونر Honor X50i:



يعد Honor X50i هاتفا متوسط المدى من هونر، وهو يدعم شبكات 5G، وبفضل التصميم الجذاب، والأداء القوي، وعمر البطارية الجيد، يعد هذا أحد أفضل الهواتف في هذا النطاق السعري.

وبالنسبة لمواصفاته، يتميز هاتف Honor X50i، بشاشة كبيرة منحنية من نوع OLED، يبلغ قياسها 6.7 بوصة، وبجودة عرض FHD +، بدقة 1080 × 2412 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

يعمل هاتف Honor X50i، بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 6080، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت وما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الموسعة، وذاكرة تخزين داخلى تبدأ من 256 جيجابايت.

يأتي الهاتف بإعداد مزدوج للكاميرا الخلفية بدقة 108 + 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، ويحزم الهاتف بطارية كبيرة تبلغ قوتها 4500 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السريع بقدرة 35 وات، ويتوفر الهاتف مقابل سعر يبدأ من 222 دولار (أي ما يعادل 6.831 جنيها مصريا).

هاتف Honor X50i

4. هاتف هونر Honor Play 50 Plus:



يعد Honor Play 50 Plus خيارا متوسط المدى من هونر، خاصة لأولئك الذين يغريهم العرض الممتاز، من بين الأفضل من حيث السعر، أو احتمال الحصول على ذاكرة وصول عشوائى رام تصل إلى 12 جيجابايت بسعر مناسب.

وبالنسبة لمواصفاته، فهو يتميز بشاشة منحنية من كلا الجانبين من نوع TFT LCD، كبيرة الحجم بقياس 6.8 بوصة، بجودة عرض +Full HD، تبلغ دقتها 1080 × 2412 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

يعمل هاتف Honor Play 50 Plus، بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 6020، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

وجاء هاتف هونر Honor Play 50 Plus، بإعداد مزدوج للكاميرا الخلفية، بدقة 50 + 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا امامية بدقة 8 ميجابكسل، ويحزم الهاتف بطارية كبيرة بقوة 6000 مللي أمبير في ساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 35 وات، ويتوفر الهاتف مقابل سعر يبدأ من 195 دولار (أي ما يعادل 6.025 جنيها مصريا).

Honor Play 50 Plus

5. هاتف هونر Honor X7b:

يعد Honor X7b من أحدث هواتف هونر المتوسطة المدى، ولكنه يتمتع بمواصفات قوية لن تراه في هذه الفئة السعرية.

وبالنسبة لمواصفاته، فهو يتميز بشاشة منحنية من كلا الجانبين من نوع IPS LCD، كبيرة الحجم بقياس 6.8 بوصة، بجودة عرض +Full HD، تبلغ دقتها 1080 × 2412 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

يعمل هاتف Honor X7b، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 680 4G، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

وجاء هاتف هونر Honor X7b، بإعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية، بدقة 108+ 5 + 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا امامية بدقة 8 ميجابكسل، ويحزم الهاتف بطارية كبيرة بقوة 6000 مللي أمبير في ساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 35 وات، ويتوفر الهاتف مقابل سعر يبدأ من 249 دولار (أي ما يعادل 7.694 جنيها مصريا).