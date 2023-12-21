حصاد 2023.. أبرز الهواتف القابلة للطي التي تم إطلاقها خلال العام

في عالم تبدو فيه العديد من الهواتف الذكية العادية متشابهة، تعد التكنولوجيا المتطورة في مجال الأجهزة القابلة للطي أمرا لا يمكن تجاهله، وخلال عام 2023، شهدنا إطلاق العديد من الهواتف القابلة للطي المميزة من مختلف الشركات العالمية، وفي هذا المقال، سنستعرض أبرز الهواتف القابلة للطي التي تم إطلاقها خلال العام وميزاتها ومواصفاتها المثيرة للاهتمام.

أبرز الهواتف القابلة للطي التي تم إطلاقها خلال 2023

1. موتورولا Motorola Razr+:

يعد هاتف موتورولا القابل للطي Razr 40 Ultra، المعروف أيضا باسم Razr + في الولايات المتحدة، من أفضل هاتف قابل للطي في العالم في الوقت الحالي.

يتميز هاتف موتورولا Motorola Razr+، بشاشة خارجية أكبر من أي شاشة أخرى في هاتف قابل للطي في السوق، فهي تأتي بحجم 3.6 بوصة من نوع pOLED تدعم معدل تحديث 144 هرتز في الثانية، محمية بواسطة زجاج من نوع Gorilla Glass 7.

ويأتي الهاتف مع شاشة داخلية مرنة من نوع pOLED بقياس 6.79 بوصة، بدقة FHD +، تدعم معدل تحديث مرتفع يبلغ 165 هرتز في الثانية، ويحتوي الهاتف على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 + 13 ميجابكسل وأخرى أمامية بدقة 32 ميجابكسل، ويعمل الهاتف بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8+ Gen 1، ويحزم بطارية بقوة 3800 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات.

موتورولا Motorola Razr+

2. هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 5:

تعد شركة سامسونج الرائدة في مجال الهواتف القابلة للطي، فهي تمتلك مجموعة كبيرة من الأجهزة ذات الشاشات المطوية، ويعتبر هاتف Galaxy Z Flip 5 أحدثها، فهو يتميز بتصميم أنيق وقوى مع إطارات من الألمنيوم والشاشة محمية بزجاج Gorilla Glass Victus 2، كما سيحصل على أربع سنوات من تحديثات Android وخمس سنوات من التحديثات الأمنية.

يتميز هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5، بشاشة خارجية كبيرة يبلغ قياسها 3.4 بوصة، من نوع Dynamic AMOLED 2X، بدقة 720 × 748 بكسل، محمية بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus 2، ويمتاز Galaxy Z Flip 5، بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 + 12 ميجابكسل، ويحتوي على كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل مثبتة في الشاشة الداخلية.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy Flip 5، بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 2 ثماني النواة مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، الهاتف مقاوم للماء وفقا لمعيار IPX8، ويتميز الهاتف القابل للطي بشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X بقياس 6.7 بوصة، وبدقة 1080 × 2640 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز.

هاتف سامسونج Galaxy Flip 5

3. هاتف وان بلس OnePlus Open:

يعد OnePlus Open أول هاتف قابل للطي تقدمه شركة وان بلس الصينية، فهو يتميز بتصميم قابل للطي على شكل كتاب، إلى جانب جزيرة كاميرا دائرية الشكل تضم مجموعة عدسات مميزة.

يتميز هاتف OnePlus Open، بشاشة داخلية من نوع LTPO3 Flexi-fluid AMOLED، يبلغ قياسها 7.82 بوصة، وبدقة 2268 × 2440 بكسل، تدعم معدل تحديث عال يبلغ تردده 120 هرتز، إلى جانب شاشة خارجية من نوع LTPO3 Super Fluid OLED، يبلغ قياسها 6.31 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، بدقة 2484 × 1116 بكسل.

جاء هاتف OnePlus Open، بكاميرا خلفية ثلاثية مزودة بمستشعر رئيسي LYTIA-T808 من سوني بدقة 48 ميجابكسل، مصحوبة بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 64 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرتين إماميتن، بدقة 20 + 32 ميجابكسل.

ويعمل هاتف OnePlus Open، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen، ويتميز ببطارية بقوة 4805 مللى امبير في الساعة، والتي تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات.

هاتف OnePlus Open

4. هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5:

يعد Galaxy Z Fold 5، من أحدث هواتف سامسونج القابلة للطي على شكل كتاب، يتميز بمجموعة من الميزات الرائعة مع أربعة تحديثات لنظام التشغيل، وخمس سنوات من التحديثات الأمنية.

يتميز هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5 بشاشة خارجية بقياس 6.2 بوصة، من نوع Dynamic AMOLED 2X، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، ويبلغ حجم الشاشة الداخلية غير المطوية 7.6 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، ومحمية بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus 2.

ويأتي هاتف Galaxy Z Fold 5 بكاميرا خلفية بدقة 12 + 50 + 10 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 10 ميجابكسل، وكاميرا مخفية لمكالمات الفيديو بدقة 4 ميجابكسل، و يتم تشغيله مع معالج Snapdragon 8 Gen 2، ويحزم بطارية بقوة 4400 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 25 وات، وتتيح لك واجهة المستخدم One UI من سامسونج تشغيل ما يصل إلى ثلاثة تطبيقات في شاشة مقسمة في نفس الوقت.

سامسونج Galaxy Z Fold 5

5. هاتف أوبو Find N3 Flip:

يعد هاتف أوبو Find N3 Flip، أحدث جهاز قابل للطي بشكل أفقي يتميز بمواصفات مثيرة للإعجاب بشكل كبير ويحتوي على شاشة خارجية أفضل من هاتف سامسونج Z Flip 5، ولكن بتصميم مستطيل، مما يسمح لك بالرد على الرسائل والتقاط الصور والدردشة من الشاشة الخارجية.

يتميز هاتف أوبو Find N3 Flip، بشاشة داخلية مرنة من نوع LTPO AMOLED، بدقة FULL HD +، يبلغ قياسها 6.8 بوصة، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، إلى جانب شاشة خارجية من نوع AMOLED بقياس 3.26 بوصة، وتعمل بدقة 720 × 382 بكسل، تستخدم لعرض الإشعارات والهاتف مقفل كما يمكن أن تستخدم بمثابة عدسة للكاميرا الخلفية.

ويتم تشغيل هاتف أوبو Find N3 Flip، بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 9200، ومزود بكاميرا خلفية ثلاثية، بدقة 50 + 32 + 48 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على بطارية بقوة 4300 مللي أمبير، تدعم الشاحن السريع بقدرة 44 وات.

أوبو Find N3 Flip

6. هاتف جوجل Pixel Fold:

يعد Pixel Fold، أول هاتف قابل للطي من جوجل يقدم المزيد من ناحية البرامج أكثر من الأجهزة المنافسة، كما عملت الشركة على تحسين العديد من تطبيقاتها الخاصة للتنسيق القابل للطي، وبالدمج مع تجربة واجهة المستخدم الفريدة Pixel OS.

يتميز هاتف جوجل Pixel Fold بشاشة خارجية بقياس 5.8 بوصة من نوع OLED، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، إلى جانب شاشة داخلية قابلة للطي بحجم 7.6 بوصة، من نوع OLED، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ويحتوي الهاتف على بطارية بقوة 4821 مللى أمبير.

ويتم تشغيل الهاتف بمعالج الشركة الأحدث Google Tensor G2، والذي يدعم ميزات Google AI مثل Live Translate، ويتمتع الجهاز بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع بدقة 10.8 ميجابكسل وعدسة مقربة، ويتميز الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 8 + 9.5 ميجابكسل.

هاتف جوجل Pixel Fold

7. هاتف هونر Magic Vs2:

يعد Magic Vs2، أحدث هاتف قابل للطي من هونر، فهو يتميز بتصميم قابل للطي كالكتاب، كما أنه يعد من أنحف الأجهزة القابلة للطي في العالم.

يتميز هاتف Magic Vs2، بشاشة خارجية من نوع LTPO OLED يبلغ قياسها 6.43 بوصة بدقة 1060 × 2376 بكسل تدعم معدل تحديث 120 هرتز، إلى جانب شاشة داخلية من نوع LTPO OLED، بقياس 7.9 بوصة، بجودة عرض FHD+، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع السلكي بقدرة 66 وات.

ويتم تشغيل هاتف هونر Magic Vs2، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 8+ Gen 1، ويتمتع الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، بدقة 50 ميجابكسل مصحوبة بكاميرا تليفوتوغرافية بدقة 20 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرتين أماميتن على كل من الشاشة الداخلية والخارجية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

هونر Magic Vs2

8. هاتف هواوي Mate X5:

يعد هاتف Mate X5، من أحدث هواتف الجيل الخامس التي تقدمها شركة هواوي، والذي يتميز بتصميم قابل للطي والعديد من المواصفات الرائعة، فهو يتميز بذاكرة داخلية تصل إلى 1 تيرابايت، كما يدعم تقنية الجيل الخامس ويتميز بمعالج ثماني النواة لتوفير تجربة استخدام فعالة وسلسة.

يتميز هاتف Mate X5، بشاشة داخلية من نوع LTPO OLED بقياس 7.85 بوصة، وبدقة 2496 × 2224 بكسل، وشاشة خارجية من نوع LTPO OLED، وبقياس 6.4 بوصة، وبدقة 2504 × 1080 بكسل مع طبقة حماية من زجاج Kunlun، ويعمل الهاتف بواسطة معالج الشركة Kirin 9000S.

ويتمتع هاتف Mate X5، بجزيرة كاميرا دائرية بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا ثانية للتصوير الفائق العرض بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا ثالثة بدقة 12 ميجابكسل لتصوير العمق، إلى جانب كاميرا إمامية بدقة 8 + 8 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على بطارية كبيرة بقوة 5060 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات.