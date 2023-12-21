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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

حصاد 2023.. أسرع 5 سيارات خارقة في العالم

صدى البلد

يحتوي عالم السيارات الخارقة على العديد من المحركات فائقة السرعة، ويعتبر لقب أسرع سيارة في العالم نسبيا متغيرا من وقت لآخر، حيث تختلف المعايير والأرقام نظراً للتنافس الشرس بين العديد من العلامات التجارية.

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بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300+

بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300+

جاءت السيارة على محرك بوجاتي تشيرون سوبر سبورت بمحرك الشركة الأيقوني الشهير W16 بسعة 8000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 1578 حصانًا بفضل علبة التروس ذات النسبة الأطول، وعزم أقصى للدوران يبلغ 1600 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من سبع سرعات، ويمكن للسيارة الوصول إلى سرعات قصوى تزيد عن 273 ميل في الساعة (420 كيلومتر في الساعة).

يبلغ سعر السيارة بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 3 ملايين و 100 ألف دولار.

 

ريماك نيفييرا

ريماك نيفييرا

تعتمد السيارة الخارقة ريماك نيفييرا على أربعة محركات كهربائية، محرك لكل عجلة تنتج معاً قوة تصل الى 1887 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 2360 نيوتن/متر، حيث يتيح ذلك للنوذج الانطلاق من 0 حتى 96 كيلومتر/ساعة في غضون 1.85 ثانية فقط وقطع مسافة ربع ميل في 8.582 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 258 ميل في الساعة.

تبدأ أسعار السيارة ريماك نيفييرا بـ 2 مليون و100 ألف دولار.

كيزنجر 21C

كيزنجر 21C

تأتي السيارة بمحرك V8 مزدوج التوربو بسعة 2900 سي سي، ينتج 1233 حصان، ويساعد وزنها الخفيف نسبيًا الذي يبلغ 2734 رطلاً والدفع الرباعي على الوصول إلى سرعة 62 ميلاً في الساعة خلال 1.9 ثانية فقط أيضًا، وتقول الشركة المنتجة لها أن السرعة القصوى تبلغ 281 ميلاً في الساعة، وعلى الرغم من أن Czingerشركة حديثة العهد، إلا أنها حطمت بالفعل العديد من الأرقام القياسية.

يبلغ سعر كيزنجر 21C نحو 2 مليون دولار .

هينيسي فينوم F5

هينيسي فينوم F5

تعتمد السيارة الخارقة هينسي فينوم على محرك V8سعة 6600 سي سي، مع توربو مزدوج بقوة 1817 حصانًا المثبت في المنتصف في نفس حوض ألياف الكربون ومتصل بصندوق تروس أوتوماتيكي ذي سبع سرعات بقابض واحد، وعزم دوران يبلغ 1193 رطل قدم، والذي يرسل الطاقة إلى العجلات الخلفية، قادرة على الوصول إلى أكثر من 300 ميل في الساعة في خط مستقيم. 

يبلغ سعر هينيسي فينوم F5رودستر 2.7 مليون دولار.

كوينيجسيج جيسكو

كوينيجسيج جيسكو

تستمد سيارة كوينيجسيج جيسكو قوتها من محرك V8 بسعة 5000 سي سي بشاحن تيربو مزدوج، يولد قوة تصل إلى 1600 حصان يدور بمعدل 8500 دورة في الدقيقة، وعزم دوران يصل إلى 1500 نيوتن/متر يتصل مع ناقل حركة من LST من 9 سرعات ثنائي المقبض، وتصل سرعتها إلى 330 ميل في الساعة (482 كيلومتر/ساعة).

يبلغ سعر كوينيجسيج جيسكو 2.8 مليون دولار.

كوينيجسيج جيسكو هينيسي فينوم F5 كيزنجر 21C ريماك نيفييرا بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300

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