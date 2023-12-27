متحدث الوزراء: حققنا 5.6 مليار دولار من برنامج الطروحات حتى الآن

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أشار إلى خطة الإصلاح الشاملة التي تتبعها الدولة، فضلا عن التوقيع الأخير على الاتفاق بين شركة أيكون للدخول كمستثمر في شركة ليجاسي لإدارة وتطوير 7 فنادق تاريخية، وأن برنامج الطروحات يأتي كجزء من تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

حديث عن برنامج الطروحات

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن الأمر بالأساس مرتبط بعملية الإصلاح الشاملة بالاصول وأملاك الدولة ودعم القطاع الخاص وزيادة العائد من أملاك الدولة، وبرنامج الطروحات يأتي في إطار التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي كمستشار استراتيجي للحكومة في مجال الطروحات.

وتابع أن رئيس الوزراء أكد أن برنامج الطروحات حقق عائد حتى الآن بعد التخارج من 14 شركة سواء بصورة كلية أو جزئية 5.6 مليار دولار، فضلا عن أن الأمر يأتي في إطار الجهود الشاملة لإصلاح الاقتصاد المصري، وتطويره، وحسن إدارة ورفع كفاءة أصول الدولة.